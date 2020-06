TERMOLI. In pratica dall'apertura ufficiale dell'estate il primo giugno sono trascorsi 6 giorni e con franchezza, climaticamente parlando, di estate se ne è vista molto poca.

Oggi, prima domenica di giugno, siamo scesi in spiaggia sul litorale Nord e quanto prima lo faremo anche in quello Sud a Rio Vivo.

Giugno in pratica ha spesso vissuto di bagnanti locali e al massimo dei mordi e fuggi regionali il grosso dei turisti da noi arrivava e si spera arrivino ancora tra luglio e agosto.

Ebbene, la voglia l’abbiamo notata, è tanta, di scendere al mare nonostante le nuove regole anti-Covid, il bagnante prima di scendere sull'arenile deve registrarsi alla reception del lido prescelto poi firmare l'autocertificazione di buono stato di salute e poi gli verrà consegnato un braccialetto che gli potrà permettere di accedere l'agognato posto mare.

Il rispetto delle distanze tra un ombrellone e l'altro e teatina fila e l’altra che con i parametri minimi comunque legali e chi abbonda sempre restando nella legalità.

Assistenti bagnanti sempre pronti e vigili a ogni evenienza, controlli del rispetto delle linee guida da parte della Polizia municipale e noi siamo stati testimoni anche di questo.

Capitolo spiaggia libera, qui anche se ancora almeno per le distanze non essendoci ancora un afflusso particolare, c'è il rispetto delle distanze, mentre vige ancora il divieto di balneazione per mancanza di sorveglianza e questo è continuo motivo di polemiche tra utenza e chi deve comunque far rispettare le ordinanze stesse.

Insomma, tra alti e bassi e polemiche ma anche tanta voglia di mare, la stagione balneare è iniziata e buona estate a tutti.