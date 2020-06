Le spiagge torneranno libere, come la polemica e Roberti: «Basta chiacchiere»

TERMOLI. Le spiagge torneranno libere, come la polemica. Roberti: «Basta chiacchiere».

Il tema delle spiagge libere, con iniziale divieto di balneazione nei tratti interessati dalle stesse ed uguale per tutta Italia vista l’emergenza sanitaria e la necessità di evitare assembramenti, ha creato un polverone mediatico e politico che non accenna a placarsi: a Termoli, in particolar modo, il Pd ha duramente criticato la decisione del sindaco Francesco Roberti che aveva previsto, fino a qualche giorno fa (prima del piano unico dei quattro comuni costieri ndr), l’interdizione sopra indicata a causa della mancanza di vigilanza, così come previsto dalle nuove norme sanitarie.

La polemica ha infervorato i social, con botta e risposta tra i vari componenti dell’attuale amministrazione termolese e non, chiamando in causa anche vecchi amarcord tra cui il depuratore e la bandiera blu non ottenuta per il terzo anno di fila. A cercare di placare i continui j’accuse da parte di esponenti della sinistra regionale, ci ha pensato il primo cittadino termolese che, ospite di Telemolise, ha fatto il punto sui nuovi regolamenti per le spiagge libere, rimandando gli attacchi al mittente: «I comuni sono in forte difficoltà economica, io ancor di più visto che ho ereditato un comune in grave difficoltà economica. Termoli ha 8 chilometri di spiaggia libera, se volessi recitarla ad una profondità di 30 metri e mettere ogni 10mq un paletto, facendo un calcolo veloce servirebbero 24mila paletti. Se mi vendono un paletto ad un euro ognuno, dovrei spendere 24mila euro in paletti di legno. Cosa racconto alla Corte dei Conti? Che nel periodo di coronavirus e con la crisi economica in corso spendevo 24mila euro di paletti? E se pure avessi una squadra di operai in grado di piantare mille paletti al giorno, ci vorrebbero 24 giorni e, alla fine, più di una spiaggia mi ritroverei un cimitero per il Milite Ignoto».

Ad infiammare gli animi sono state alcune dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi del segretario dem Vittorino Facciolla, che ha criticato aspramente il divieto di balneazione nelle spiagge libere firmato dai quattro sindaci dei comuni rivieraschi, supportando le sue affermazioni con esempi di quanto fatto nelle altre regioni ed a cui il Presidente della Provincia di Campobasso risponde direttamente: «Toti, che ha 300 km di spiagge libere liguri, ha fatto solo uno spot pubblicitario. Esattamente come Zaia. Ad oggi nessun comune balneare è pronto, ma ci stiamo organizzando con le risorse a disposizione. Dire, ad oggi, che la spiaggia di Termoli è chiusa è stata la più grossa boutade che ha fatto male all’economia. Il 13 giugno compio un anno dal mio insediamento: quando sono stato eletto non erano ancora stati posizionati nemmeno i cartelli di divieto di non balneabilità sui tratti dei torrenti e nessun se n’è accorto».

Anche a livello comunale sono piovute critiche da parte della minoranza del Pd che, come Facciolla, ha ampiamente dibattuto l’argomento di divieto di balneazione: «Devo ringraziare i consiglieri di maggioranza ed una parte della minoranza – ha aggiunto Roberti - Ad esclusione del Pd che in questi tre mesi non ha dato alcun contributo alla cittadinanza, nemmeno in maniera autonoma verso le difficoltà del Covid-19. Hanno solo cercato di far perdere tempo ad un’amministrazione che stava lavorando, con interrogazioni ed interpellanze, fino all’ultima con cui, un ex assessore regionale all’ambiente ed ex sindaco di un comune che non si sviluppa sul mare, ci ha detto: “Che ci vuole a sistemare il mare? Basta vedere come hanno fatto gli altri”. Peccato che gli altri abbiano fatto solo spot. Non possiamo prendere lezioni da chi ha fatto l’Assessore all’Ambiente e non ha sistemato un solo torrente. Ogni anni spendo 4-5mila euro per raddrizzare l’alveo del torrente di Rio Vivo che, puntualmente, finisce sull’arenile di un lido balneare, danneggiandolo. Hanno sperperato milioni di euro per fare una scogliera al torrente Sinarca, creando un solo pennello non perché fosse sufficiente, ma perché erano finiti i soldi, lasciando l’altra parte senza scogli che, puntualmente, finisce sul lido balneare Aloha che, stanco dei sacrifici, quest’anno non riaprirà».

Nell’occhio del ciclone è finito anche il turismo balneare, nel senso più stretto del termine, e la programmazione che gira attorno al settore. Roberti, nell’affrontare il tema, ha puntato l’attenzione sugli investimenti economici «necessari per fare turismo balneare» e sulla dismissione del depuratore, tasto dolente per lo sviluppo del comparto: «Devo ringraziare il Governo Toma, il primo a stanziare 3milioni e 700mila euro per il Comune di Termoli, con l’obiettivo di eliminare il depuratore. Altri hanno sperperato milioni di euro per acquistare bagnarole da mettere in mare, portare la neve sulle montagne, finanziare aziende mai partite. Il Governo Toma ha preso anche un impegno di 2milioni e mezzo con gli altri comuni della costa per riqualificare le pinete. Questo è turismo. Non si può programmare il 1 giugno. O si fa una politica seria che, sotto l’aspetto economico, non può comprendere solo le persone che vengono al mare a Termoli, ma deve considerare l’indotto turistico e l’intera regione Molise».