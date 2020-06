TERMOLI. Dopo la sistemazione delle panche, arrivano anche i gazebo per evitare che le persone in fila per entrare all’ospedale San Timoteo rimanessero sotto il sole della tardissima primavera, che in questo scorcio prestagionale estivo sta cominciando a farsi sentire. Una sinergia messa in campo dal sindaco di Termoli Francesco Roberti e dal manager Asrem Oreste Florenzano, che da settimane sono vigili per evitare il rischio di assembramenti che si sono avuti nei primi giorni di riapertura di alcune attività all’interno del presidio ospedaliero di via San Francesco. Il primo cittadino adriatico rivolge un sentito ringraziamento ai volontari della Misericordia di Termoli, sempre pronti a collaborare per risolvere problematiche concrete.