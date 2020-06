TERMOLI. La prima canna all’età di 14 anni; a 17 la prima sniffata di cocaina e a 22 è arrivata l’eroina. E con essa la dipendenza quotidiana da droghe. Martina (nome di fantasia) ha dovuto lavorare molto su di sé in questi anni, in un cammino che le è costato fatica e impegno. Un lungo percorso - che continua ancora oggi a fare - durante il quale ci sono state ricadute e delusioni, ma che oggi è segnato dalla "luce" della rinascita. Martina è l'esempio di chi dal tunnel della droga è voluta uscire con coraggio. La sua storia è simile a quella di tanti altri ragazzi e non solo, e

oggi la mette a disposizione di tutti coloro che lottano per vincere la battaglia contro la dipendenza da droghe.