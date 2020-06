Inchiesta sulla morte di Vicky Bucci: ancora rilievi tecnici sulla Panda rossa

TERMOLI. Finita la fase di lockdown e col ritorno quasi alla normalità, balza di nuovo alla ribalta la vicenda della morte della 42enne Victorine Bucci. Prima dell'emergenza era il caso che aveva inchiodato tutto il Molise, la scomparsa e poi la morte e il ritrovamento nella Panda Rossa nel porto di Termoli. Il medico legale Francesco Introna aveva consegnato la relazione col referto alla Procura della Repubblica di Larino all’inizio dell’ultima decade di aprile, in cui emergeva che la donna fosse morta per annegamento.

Stamani, invece, di nuovo protagonista il perito dell’auto, Giovanni Russo, che all’officina Cenci di via Corsica, eseguirà ulteriore rilievi, alla presenza dei legali delle parti. Ricordiamo che per la sua morte è indagato l'ex compagno per istigazione al suicidio, difeso dall'avvocato Ruggiero Romanazzi. .

La Panda rossa di Vicky, sparita nel nulla con lei nella notte tra il 17 e il 18 dicembre 2019, fu ritrovata un mese dopo circa, il 21 gennaio e recuperata il giorno dopo, grazie al pattugliamento a mare e per terra da quando i sub dei Carabinieri di Pescara individuarono la Fiat Panda Rossa con all'interno il cadavere di Vittorina Bucci, come la chiamavano a Larino, località dove ha vissuto da quando era in età prescolare. A determinare la svolta dell'indagine, che si dirigeva su tre ipotesi, tra cui l'allontanamento volontario, tramontato alla luce del tragico epilogo, le immagini di una telecamera di video-sorveglianza del porto turistico e dei Cantieri navali del gruppo Marinucci, che hanno documentato la Panda rossa fiondarsi sul molo Sud, senza poi tornare indietro. Poggiata la Panda a 180 gradi sulla strada del molo, grazie al pontone, e all'opera dei sub, si era provveduto a estrarre il corpo, attraverso il ricorso ai Vigili del fuoco, poiché ancora incastrata nella vettura. Successivamente il feretro partì per Bari, per l'autopsia, mentre la Panda venne minuziosamente studiata per acquisire ogni elemento utile.

Enorme l'attenzione della cittadinanza, che in varie porzioni del porto ha gremito le aree a disposizione, compresa quella forse inopportuna di un drone non autorizzato. L’autopsia fu eseguita il 30 gennaio, e durò otto ore, mentre i funerali furono celebrati il 19 febbraio a Larino.