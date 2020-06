TERMOLI. Charles De Foucauld Santo: grande gioia nella comunità delle Piccole Sorelle di Gesù presente nella nostra diocesi.

Grande gioia e lode al Signore nella comunità delle Piccole Sorelle di Gesù presente nella diocesi di Termoli-Larino. Lo scorso 26 maggio 2020 papa Francesco ha firmato il decreto che porterà alla Chiesa tre nuovi santi fra i quali Charles de Foucauld (1858-1916). Nella foto salutiamo suor Jeanne, suo Angela e suor Anna e ricordiamo con affetto suor Maria e le ringraziamo per il loro servizio nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo.

“È con intima gioia che ve ne rendiamo partecipi – si legge sul sito ufficiale delle Piccole Sorelle - non appena ci sarà noto vi comunicheremo la data. Vivremo questa festa in collaborazione con tutta la famiglia foucauldiana. Vi chiediamo di unirvi alla nostra preghiera perché la preparazione di questo evento sia occasione per crescere nella comunione e imparare a condividere la profezia nascosta nella vita del “piccolo fratello universale”.