PETACCIATO. Consigliere comunale di minoranza, facilitatore regionale del Movimento 5 Stelle e ora anche acerrimo avversario politico di leader del calibro di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Contro l’omonimo capo della Lega e la sovranista di Fratelli d’Italia Matteo Fallica ha presentato un esposto-denuncia. «In qualità di cittadino e di consigliere comunale di una lista civica, ho deciso di presentare una formale denuncia presso il comando dei Carabinieri, contro l’onorevole Matteo Salvini e l’onorevole Giorgia Meloni, tenutasi a Roma lo scorso 2 giugno. La legge vigente vieta gli assembramenti. Eppure stiamo vedendo una sequenza di manifestazioni politiche che sfociano in assembramenti di centinaia di persone, spesso sprovviste di mascherina. Le iniziative di piazza del generale Pappalardo, per esempio.

Oppure il corteo del centrodestra, svoltosi nel centro di Roma lo scorso 2 giugno. Alla spasmodica ricerca di visibilità, Matteo Salvini ha programmato un tour in giro per l'Italia, che oggi farà tappa in Molise. Sicuri che questi appuntamenti, tra una fila per i selfie e un comizio improvvisato, non si trasformeranno in aperte violazioni delle norme anti contagio? Nel dubbio, ho deciso di inoltrare un esposto per chiedere alle autorità competenti di indagare su ogni ipotesi di reato ravvisabile nella manifestazione del 2 giugno, con particolare riguardo alle responsabilità dei promotori Matteo Salvini e Giorgia Meloni. L’ho presentata sabato al Comando dei Carabinieri di Termoli. Al di là dei risvolti penali, è un segnale, un atto di testimonianza civile per sottolineare la responsabilità morale. Chi rappresenta le istituzioni deve dare il buon esempio: questa è la prima legge della buona politica».