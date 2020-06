«Sosteniamo il centro Covid a Larino, ma rafforziamo tutta la sanità pubblica»

TERMOLI. Il comitato MoliSaniTàL113 (ex comitato Voglio nascere a Termoli), sostiene con tutte le sue forze il progetto "Centro Covid e malattie infettive" che sta prendendo forma al Vietri di Larino, «purché si tratti di un qualcosa di lungimirante e che non vada poi a sfociare in un'ennesima cattedrale nel deserto».

«La creazione di un centro malattie infettive interregionale - spiegano le moschettiere, che hanno preso parte alla manifestazione pubblica di sabato scorso al Vietri - è una grandissima opportunità per il territorio bassomolisano e probabilmente, è l'unica sensata dopo tanti anni.

Speriamo solo che, questi ottimi intenti, non vadano ad oscurare, per far passare in secondo piano, i gravi problemi preesistenti nella sanità pubblica che, ricordiamo, sono frutto di ampi tagli da parte dei commissari e dei dirigenti.

Siamo in attesa di vedere quanto ora siano disposti ad investire, piuttosto che tagliare, attività nella quale si sono ampliamente applicati negli anni».