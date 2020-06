Lutto nel mondo del calcio giallorosso: si è spento a 58 anni l'ex terzino Gaetano Citoli

TERMOLI. In lutto il mondo del calcio giallorosso a Termoli. E’ scomparso l’ex calciatore dell’Us Termoli Gaetano Citoli.

Questa mattina la notizia che ha squarciato l'aria di un inizio settimana di inizio estate è stata quella di apprendere la morte di un ex calciatore termolese che adolescenza e gran parte della gioventù le ha trascorse dando calci al pallone, vestendo la gloriosa maglia giallorossa dell'Us Termoli negli anni dove il calcio contava davvero in città.

Lui era uno della nidiata dei bravi giocatori nati e cresciuti nelle giovanili della cantera giallorossa, Gaetano Citoli, se n’è andato a 58 anni, lui con la forza e il carattere si era saputo imporre in un Termoli dove per riuscire a giocare in prima squadra risultava una impresa a dir poco ardua, dove già avere la convocazione con i titolari era come aver fatto un 13 al totocalcio.

Gaetano, grazie all'aiuto di giocatori più esperti, era riuscito a crearsi uno spazio tra i totem come Nicola Perricone, Enrico e Valerio Montanaro, il mai dimenticato Vincenzo De Santis, Rosario Alfieri, Michele Perricone, Salvatore Cardamone, Orazio Capozzi e con un allenatore come Francesco Oddo.

La sua grinta, la sua voglia di fare, lo avevano fatto diventare un punto fermo della squadra, da terzino, era un giocatore a cui difficilmente un avversario andava via facilmente, quando non ci riusciva con le buone qualche volta faceva sue le "cattive", ma nel senso buono. Ragazzo di cuore, sempre sorridente finché la sua vita glielo ha permesso, quando c’incontravamo notoriamente per via della nostra passione per i colori del Milan, inevitabilmente dopo i saluti e i convenevoli che ci sono tra due amici, i discorsi cadevano sulla nostra squadra del cuore.

Ora, complice la quarantena, non ci vedevamo da tempo, di tanto in tanto lo salutavo sul suo posto di lavoro alla reception dell'ospedale San Timoteo. Purtroppo negli ultimi tempi vicissitudini della vita lo hanno bersagliato e lui ha accusato il colpo, quando vedevamo il fratello Enzo gli chiedevamo notizie, ma nulla faceva presagire a quanto accaduto oggi cosi repentinamente.

Gaetano oggi ha perso il suo tackle con la vita, ora è stato convocato nella squadra degli Angeli ed anche lì siamo certi marcherà tutti a uomo.

Ciao Gaetano, ci mancherà quello che ricordiamo più di tutti il sorriso che avevi anche quando marcavi il tuo avversario che si lamentava dei tuoi interventi tosti. Alla famiglia di Gaetano, al figlio Massimo, al fratello Enzo e ai nipoti, giungano le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.

I funerali si terranno domani, martedì 9 giugno, alle ore 10, presso la chiesa di Sant'Antonio.

Un pensiero di cordoglio ci è giunto anche da parte degli ex compagni del glorioso Us Termoli che piangono la prematura scomparsa dell'amico e compagno di squadra Gaetano unendosi al dolore dei familiari.