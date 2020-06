TERMOLI. A volte ritornano. L’ufficio Cultura del comune di Termoli lascia la stanza al largo Martiri delle Foibe (ex ufficio tributi per intenderci) ed è tornato nel suo habitat naturale, cioè nei locali siti sul belvedere alla Torretta di Termoli.

L'ufficio Cultura conobbe questa sua più consone locazione con l'Amministrazione dell'allora sindaco Antonio Basso Di Brino e vi rimase dal 2011 al 2014, poi il cambio della guardia a palazzo città, con l'avvento del sindaco Angelo Sbrocca, venne riportato, in piazza sant'Antonio, ma non nei locali del Comune, bensì in quelli del palazzo al fianco della Curia.

Oggi invece con il sindaco Roberti, l'ufficio è stato riportato alle porte del Borgo.