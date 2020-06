Si torna all'attività dei mercati, ammessi anche gli ambulanti di fuori regione

TERMOLI. Come annunciato sui social dal sindaco Francesco Roberti, torna dopo diversi mesi il mercatino settimanale del martedì nel quartiere Sant’Alfonso, così come tornano le attività dei mercati rionali aperti anche agli ambulanti di fuori regione.

Dopo l’interruzione causata dal contrasto al Covid-19, da domani mattina riapre i battenti il consueto mercato settimanale del martedì nel quartiere Crocifisso.

Gli ambulanti potranno così tornare a vendere i propri prodotti e lo faranno nel pieno rispetto delle prescrizioni che sono state impartite per affrontare questo periodo. L'amministrazione comunale, in collaborazione con i rappresentanti di categoria, si è resa disponibile ad organizzare il necessario distanziamento sociale e al confronto sulle criticità organizzative superando ogni problematica.

Vista la precedente Ordinanza n. 80 del 12/05/2020 con la quale si è provveduto alla regolamentazione delle attività che si svolgono all’interno delle aree mercatali settimanali, finalizzata al contenimento epidemiologico da COVID – 19 e della tutela della salute pubblica;

Ritenuto dover apportare modifiche alla predetta Ordinanza, finalizzate alla migliore gestione dell’emergenza sanitaria in atto;

Ritenuto, altresì, dover ripristinare il mercato settimanale del martedì, settore non alimentare, come da deliberazione consiliare n. 7 del 2014;

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. D. Lgs n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni

· Con decorrenza 9 giugno ordina che lo svolgimento delle operazioni nelle aree dei mercati settimanali di seguito descritte a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, fiori e piante, e lo svolgimento dell’attività nei posteggi destinati ed utilizzati per la vendita di tali prodotti, avvenga rispettando rigorosamente le condizioni minime indicate nella presente ordinanza, al fine di consentire lo svolgimento delle attività mercatali in condizioni di massima sicurezza;

· di consentire l’accesso ai mercati settimanali agli operatori commerciali assegnatari di posto fisso sia residenti nella regione Molise sia provenienti da altre regioni;

· di destinare l’area del nuovo mercato settimanale di via Montecarlo e le aree ad essa adiacenti, nella quale sono individuati 42 posteggi ai soli operatori commerciali assegnatari di posto fisso;

· di destinare l’area del mercato settimanale di via F.lli Brigida, nella quale sono individuati un numero complessivo di 6 posteggi ai soli operatori commerciali assegnatari di posto fisso;

· di destinare l’area del mercato settimanale sperimentale di Difesa Grande, nella quale sono individuati un numero complessivo di 4 posteggi, ai soli operatori commerciali assegnatari di posto fisso;

- di fare presente che ai sensi dell’art. 29 , comma 4 lett. b), del D. Lgs. n. 114/98 il mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, comporta la revoca dell'autorizzazione e la decadenza dalla concessione;

- di ripristinare il mercato settimanale del martedì, settore non alimentare, come da deliberazione consiliare n. 7 del 2014;

- di stabilire che per quanto non modificato con il presente provvedimento, rimane fermo quanto disposto con la precedente Ordinanza n. 80/2020.

Il Corpo di Polizia Locale è incaricato del controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati.

Il Settore Viabilità, di concorso con il Corpo di Polizia Locale, è incaricato del posizionamento della Segnaletica Stradale mobile e di ogni altro manufatto (transenne, nastro bicolore bianco/rosso ecc.) utile alla corretta osservanza di quanto disciplinato con il presente provvedimento.