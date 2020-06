Si ferma di nuovo la Tac al San Timoteo, tornano i disagi per la diagnostica

TERMOLI. Incredibile a dirsi, la Tac dell'ospedale San Timoteo di Termoli è andata in tilt un'altra volta, a una decina di giorni di distanza da quando era stata riparata dopo un'avaria che l'aveva messa fuori gioco per alcuni giorni.

Il guasto è avvenuto nel pomeriggio di ieri e chiaramente la situazione ha mostrato subito i disagi inevitabili, sia per gli utenti, trasferiti altrove per essere sottoposti alla delicata e necessaria diagnostica, che per gli stessi operatori sanitari.

Lo ribadiamo, un presidio come quello di viale San Francesco, peraltro nelle more delle stagione estiva e balneare, non può essere sotto lo scacco di un apparecchio bizzoso, a quanto pare. Troppe le sessioni di manutenzione a cui viene sottoposto, causate anche dallo stress di avere un'unica macchina per tutto il carico di lavoro a cui è costretta.

Proprio nel dare notizia della riparazione della stessa Tac nell'ultima decade di maggio, rendemmo noto del fatto che la seconda fu già acquistata dall'Asrem, ma che non si erano compiute le azioni propedeutiche a installarla e il direttore generale Oreste Florenzano aveva chiesto a riguardo un crono-programma al responsabile esterno dell'ufficio tecnico.

Si acceleri per quanto possibile per risolvere questa vicenda insostenibile.