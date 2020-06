SANTA CROCE DI MAGLIANO. La didattica a distanza da percorso obbligato per garantire formazione e apprendimento in tempo di Covid-19, vista l’impossibilità della frequenza in presenza, si è rivelata per certi versi una fucina di occasioni per rendere speciali alcuni momenti di piena condivisione.

E’ quanto avvenuto a Santa Croce di Magliano, dove c’è stata una stupenda cerimonia con la benedizione degli stendardi per rendere omaggio al santo patrono Sant’Antonio di Padova, con la partecipazione dei piccoli alunni della scuola dell’infanzia, guidati dall’insegnante Antonella Rosati.

Gli allievi hanno realizzato delle opere d’arteinsieme al prezioso aiuto delle mamme e grande è stata l’emozione nel vedere i bimbi, le famiglie, la maestra, i sacerdoti e i musicisti raccolti sull’altare in preghiera per invocare la protezione e la guida dal santo amato e venerato, di cui è giunta quasi al culmine la tredicina del relativo culto.