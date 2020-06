TERMOLI. Ancora problemi e interdizioni alla viabilità nella zona portuale. Con ordinanza del comandante della Capitaneria di Porto di Termoli, Francesco Massaro, è stato interdetto da ieri alla circolazione, sia per veicoli che pedoni, il tratto adiacente al cantiere navale Marinucci Yachting Club verso il porto di Termoli, per disomogeneità manto stradale.

La Guardia costiera ha ritenuto opportuno emanare in via prudenziale prescrizioni nella zona evidenziata, nelle more che l’organo competente ponga in essere le azioni del caso.

«Per la tutela della pubblica incolumità, con decorrenza immediata, la zona evidenziata in nell’allegato planimetrico, rientrante nell’ambito dell’Ordinanza citata in premessa, interessata da disomogeneità del manto stradale è interdetta al transito di persone e veicoli in genere; la stessa viene provvisoriamente segnalata con un new-jersey di colore rosso e apposito nastro bicolore.

I contravventori alla presente Ordinanza, saranno perseguiti a norma di Legge.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, trasmessa con immediatezza al competente Settore della Regione Molise per l’adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresa l’apposizione di idonea cartellonistica e strutture di interdizione, fino alla sua completa riparazione».