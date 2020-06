I sindaci molisani al fianco di Puchetti: nota di sostegno sul Vietri centro-Covid

LARINO. La quasi totalità dei sindaci molisani sottoscrivono una nota a sostegno della proposta per la realizzazione di un centro COVID-19 nella struttura ospedaliera Vietri di Larino e successivamente a dipartimento regionale ed interregionale per la cura delle malattie infettive.

Di seguito si espongono le ragioni tese a rappresentare la bontà della proposta che prevede l’istituzione, presso la struttura ospedaliera del Vietri di Larino, di un centro Covid-19 con possibilità di un futuro dipartimento di malattie infettive:

la sanità molisana ha subito negli ultimi decenni continui tagli alla rete ospedaliera che hanno penalizzato l’erogazione quali-quantitativa delle prestazioni, mettendo a repentaglio il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. L’istituzione di un centro covid-19, esclusivamente dedicato a tale finalità nella regione Molise, rappresenterebbe senza dubbio un’inversione di tendenza per l’intero sistema sanitario regionale;

Allo stato attuale i pazienti covid-19 della regione Molise vengono ricoverati presso l’HUB Cardarelli di Campobasso, con percorsi separati dai pazienti non-covid;

L’utilizzo di un’unica struttura destinata ad entrambe le attività ha generato delle problematiche organizzative in Molise, come in tutta Italia, tra l’altro, evidenziate nella circolare del Ministero della Salute del 4 marzo 2020 con la quale si sottolinea che l’ospedale misto risulta ingestibile e fortemente penalizzante per tutte le altre attività di cura dei pazienti e del personale ospedaliero;

Alla luce di tale problematica, in data 19.03.2020 il sindaco di Larino, dott. Giuseppe Puchetti, ha avanzato una proposta, sottoscritta da oltre 100 sindaci molisani, a sostegno della distinzione tra strutture ospedaliere ad attività COVID-19 e strutture destinate ad attività ordinarie di pronta emergenza;

Il Consiglio regionale del Molise, in data 06.04.2020, ha approvato una mozione che impegna il Presidente della Regione, dott. Donato Toma, in qualità di Commissario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ad attivarsi, tra l’altro, affinché l‘ospedale di Larino venga destinato ad attività COVID-19 organizzando un laboratorio di biologia molecolare, e reparti di rianimazione e di malattie infettive;

Il Commissario ad Acta, dott. Angelo Giustini, con nota inviata al DG per la Salute, dott.ssa Lolita Gallo, al DG Asrem Avv. Oreste Florenzano e al DS Asrem dott.ssa Maria Virginia Scafarto, in data 05.05.2020, in linea con l’indirizzo ricevuto dal Consiglio Regionale in data 06.04.2020, ha proposto un progetto operativo per la realizzazione di un Istituto e/o Dipartimento regionale ed interregionale di malattie infettive o diffusive (Emergenza Covid-19) presso il presidio sanitario Vietri di Larino di recente costruzione;

Il Commissario ad Acta, dott. Angelo Giustini, con nota dell’11.05.2020 comunica al Ministro della Salute, On. Roberto Speranza, di aver avanzato una proposta di Istituzione di Ospedale Covid regionale presso l’ospedale Vietri di Larino;

Il sindaco di Campobasso, dott. Roberto Gravina, in data 22.05.2020, ha denunciato, con una nota trasmessa al ministro della Salute, On. Roberto Speranza, la condizione di grave difficoltà che vive l’ospedale Cardarelli di Campobasso a causa della presenza di attività covid e non covid;

Tali criticità sono state segnalate con nota a firma di tutti i primari dell’ospedale Cardarelli, inviata al Commissario ad Acta per la sanità per la Regione Molise, dott. Angelo Giustini in data 26.05. 2020, in cui si evidenziano i potenziali rischi d’inquinamento di pazienti non-covid con quelli affetti dal covid, nonché la presenza di un unico reparto di rianimazione utilizzato per pazienti Covid con conseguente impossibilità di destinarlo ai pazienti con altre patologie;

Il consiglio Comunale di Larino, in data 27.05.2020, all’unanimità, ha accolto la proposta del Commissario ad acta della sanità molisana, dott. Angelo Giustini, di destinare la struttura del Vietri di Larino a centro Covid-19 e successivamente a centro regionale e interregionale per la cura delle malattie infettive;

Il consiglio Comunale di Campobasso, in data 29.05.2020, ha deliberato il ripristino delle prestazioni sanitarie ordinarie presso l’ospedale Hub del Cardarelli di Campobasso e l’individuazione di una struttura covid separata;

Il Commissario ad Acta, dott. Angelo Giustini, con nota del 03.06.2020, ha conferito formale incarico al Direttore Sanitario del Distretto di Termoli, dott. Giovanni Emilio Giorgetta, per redigere una relazione inerente alla realizzazione di un ospedale per emergenza Covid-19 presso l’ex ospedale per acuti di Larino, da far pervenire entro il 17 giugno 2020 per l’invio al Ministero a riscontro della Circolare del Ministero della Salute prot. 0011254 del 29.05.2020;

La Diocesi Termoli-Larino, nella persona di Sua Eccellenza Mons. Gianfranco De Luca, insieme a molti Sindaci e ai vari Comitati Civici, ha inteso sostenere, mediante una conferenza stampa tenutasi a Termoli in data 06.06.2020, la scelta di utilizzare la struttura del Vietri di Larino a centro Covid-19;

L'On. Antonio Federico in data 05/06/2020, parlamentare in carica, ha espresso il suo apprezzamento per l'insediamento di un centro Covid-19 presso la struttura del Vietri di Larino;

Il Sen. Fabrizio Ortis, senatore in carica,ha espresso il suo apprezzamento per l'insediamento di un centro Covid-19 presso la struttura del Vietri di Larino;

L’On. Aldo Patriciello, in data 08.06.2020, parlamentare europeo molisano attualmente in carica, ha espresso il suo apprezzamento per l’insediamento di un centro Covid-19 presso la struttura del Vietri di Larino.

per la presenza dei seguenti servizi: radiologia in assenza di TAC; punto prelievi; ambulatori di cardiologia, di endoscopia, per le ulcere, di chirurgia e oculistica; poliambulatorio specialistico; centro antidiabetico; dialisi;

per essere diviso in aree disponibili per oltre 1000 mq ciascuno, che a loro volta sono ulteriormente divisibili in 3 moduli autonomi e per avere un ingresso separato dalle attività erogate dall’ ospedale di comunità;

per la presenza di camera iperbarica, di riferimento interregionale, che alla luce delle ultime ricerche, in assenza di vaccino, rappresenta attraverso l’ossigenoterapia iperbarica una valida cura per contrastare il virus covid-19.

Inoltre, è importante ricordare, che l’ospedale per acuti del Vietri di Larino è stato riconvertito in presidio territoriale nell’ambito della riorganizzazione ospedaliere derivante dal POS 2015-2018 che ha adottato per la nostra regione il modello HUB & SPOKE e si caratterizza:

per essere una struttura moderna, di recente costruzione ad elevati standard di sicurezza tale da ritenersi funzionale per la finalità di centro COVID-19;

per la sua favorevole ubicazione geografica che dista pochi chilometri (circa 20 Km) dall’arteria autostradale A14, a pochi chilometri dall’importante arteria stradale S.S. 16 e ben collegata con le strade regionali S.S. 647 e S.S. 87;

per avere una superficie di oltre 3000 mq, di cui solo un terzo utilizzati per posti letto di RSA, Riabilitazione e UDI;

per la presenza di circa 150 posti letto dotati di ossigenoterapia e aspiratori predisposti;

per la presenza di 6 sale operatorie di cui una funzionante;

Alla luce di quanto fin qui rappresentato si ritiene la struttura del Vietri idonea e coerente alle linee di indirizzo predisposte dal Ministero della Salute previste all’art. 2 del DL 19 maggio 2020, n. 34.

Cordialmente. I sindaci dei comuni di:

Larino – Giuseppe Puchetti

Campobasso – Roberto Gravina

Termoli – Francesco Roberti

Acquaviva Collecroce – Francesco Trolio

Acquaviva D’Isernia – Francesca Petrocelli

Baranello – Marco Maio

Belmonte del Sannio – Anita Di Primio

Bonefro – Nicola Giovanni Montagano

Busso – Michele Palmieri

Campochiaro – Simona Valente

Campodipietra – Giuseppe Notartomaso

Campolieto – Annamaria Palmiero

Campomarino – Piero Donato Silvestri

Capracotta – Candido Paglione

Carpinone – Pasquale Colitti

Casacalenda – Sabrina Lallitto

Casalciprano - Eliseo Castelli

Castelbottaccio – Nicola Marrone

Castellino del Biferno – Enrico Fratangelo

Castelmauro – Flavio Boccardo

Castelpetroso – Michela Tamburri

Castelpizzuto – Carla Caranci

Castel San Vincenzo – Marisa Margiotta

Castropignano – Nicola Scapillati

Cercemaggiore – Gino Donnino Mascia

Cercepiccola – Michele Nardacchione

Cerro al Volturno – Remo Di Ianni

Chiauci – Alessandro Di Lonardo

Civitacampomarano – Paolo Manuele

Civitanova del Sannio – Roberta Ciampittiello

Colle D’Anchise – Carletto Di Paola

Colletorto – Cosimo Damiano Mele

Colli a Volturno – Emilio Incollingo

Duronia – Michelino D’Amico

Ferrazzano – Antonio Cerio

Filignano – Federica Cocozza

Forli del Sannio – Roberto Calabrese

Fossalto – Saverio Nonno

Frosolone – Felice Ianiro

Gambatesa – Carmelina Genovese

Gildone – Nicola Vecchiullo

Guardialfiera – Vincenzo Tozzi

Guardiaregia – Fabio Iuliano

Guglionesi – Mario Bellotti

Jelsi – Salvatore D’Amico

Limosano – Angela Amoroso

Lucito – Giovanni Marasca

Lupara – Pasqualino Morinelli

Macchia Valfortore – Gianfranco Paolucci

Macchia D’Isernia – Giovanni Martino

Macchiagodena – Felice Ciccone

Mafalda – Giacomo Matassa

Matrice – Arcangelo Lariccia

Mirabello – Angelo Miniello

Miranda – Marco Ferrante

Molise – Domenico Cirelli

Monacilioni – Michele Turro

Montagano – Giuseppe Tullo

Montaquila – Marciano Ricci

Montecilfone – Giorgio Manes

Montefalcone nel Sannio – Riccardo Vincifori

Montelongo – Nicolino Macchiagodena

Montemitro – Sergio Sammartino

Montenero di Bisaccia – Nicola Travaglini

Monteroduni – Custode Russo

Montorio nei Frentani – Nino Pellegrino Ponte

Morrone del Sannio – Antonio Domenico Colasurdo

Oratino – Roberto De Socio

Palata – Maria Di Lena

Pesche – Ido De Vincenzi

Pescopennataro – Carmen Carfagna

Petacciato – Roberto Di Pardo

Petrella Tifernina – Alessandro Amoroso

Pettoranello del Molise – Andrea Nini

Pietrabbondante – Antonio Di Pasquo

Pietracatella – Luciano Pasquale

Pietracupa – Camillo Santilli

Pizzone – Letizia Di Iorio

Portocannone – Giuseppe Caporicci

Provvidenti – Salvatore Fucito

Riccia – Pietro Testa

Ripabottoni – Orazio Civetta

Ripalimosani – Marco Giampaolo

Roccamandolfi – Giacomo Lombardi

Roccasicura – Fabio Milano

Roccavivara – Franco Antenucci

Rocchetta a Volturno – Teodoro Santilli

Rotello – Michele Miniello

Salcito – Giovanni Galli

San Biase – Isabella Di Florio

San Felice del Molise – Fausto Bellucci

San Giacomo degli Schiavoni – Costanzo Della Porta

San Giovanni in Galdo – Domenico Credico

San Giuliano del Sannio – Angelo Codagnone

San Giuliano di Puglia – Giuseppe Ferrante

San Martino in Pensilis – Giovanni Di Matteo

San Massimo – Alfonso Leggieri

San Pietro Avellana – Francesco Lombardi

San Polo Matese – Tonino Spina

Sant’Agapito – Giuseppe Di Pilla

Sant’Angelo del Pesco – Nunziatina Nucci

Sant’Angelo Limosano – William Ciarallo

Sant’Elena Sannita – Giuseppe Terriaca

Sant’Elia a Pianisi – Biagio Faiella

Santa Croce di Magliano – Alberto Florio

Santa Maria del Molise – Costantino Kniahynicki

Scapoli – Renato Sparacino

Sepino – Paolo Pasquale D’Anello

Sesto Campano – Luigi Paolone

Spinete – Michele Di Iorio

Tavenna – Paolo Cirulli

Torella del Sannio – Antonio Lombardi

Toro – Roberto Quercio

Trivento – Pasquale Corallo

Tufara – Gianni Di Iorio

Ururi – Raffaele Primiani

Vastogirardi – Luigino Rosato

Vinchiaturo – Luigi Valente