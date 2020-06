TERMOLI. Il primo giorno di scuola: si potrebbe riassumere così il grande ritorno del mercato del martedì che, per la prima volta dall’inizio della pandemia, ha riaperto i battenti a spuntisti termolesi e non. Lì, nel quartiere di Sant’Alfonso che per anni è stato il fulcro di una Termoli commerciale, dove si incontrano culture diverse e si può acquistare di tutto: dalle lenzuola per i letti, ai costumi, passando per l’intimo fino alle pentole, vestendo non solo la persona ma anche le nostre case.



Una riapertura agognata sia dai commercianti, felici di poter tornare nuovamente a vendere la propria merce dopo oltre 100 giorni di fermo, sia dagli habitué che, sulle bancarelle variopinte, sono a caccia dell’affare della settimana. I clienti, dal canto loro, hanno risposto in maniera positiva al ritorno degli ambulanti, anche se in numero inferiore rispetto al periodo che ha preceduto la pandemia: «Il mercato è soprattutto una valvola di sfogo, un modo di passeggiare – riferiscono alcuni esercenti – Siamo contenti di essere qui, anche se le vendite sono minori. Restare a casa ci ha fatto male, economicamente e psicologicamente. Abbiamo seriamente rischiato di impazzire».

Numerosi gli esercenti che, alle prime luci dell’alba, hanno allestito i propri espositori in attesa dei primi clienti che non si sono fatti attendere a lungo: a differenza dei mesi scorsi, però, i banchetti sono stati montati a distanza di sicurezza, come previsto dal decreto ministeriale per evitare la diffusione del virus. Più spazio tra i vari venditori significa anche più controllo, come conferma Domenico Gualà, rappresentante dell’associazione venditori su aree pubbliche Anva-Confesercenti e Presidente abruzzese della stessa ai microfoni di TermoliOnLine: «Finalmente è stata ristabilita la legalità. Con il distanziamento sociale obbligatorio è possibile controllare ed evitare anche i borseggi».

Proprio loro, gli ambulanti, sono l’anima del mercato rionale che, con il trascorrere del tempo, è divenuto un punto di riferimento per i cittadini del Basso Molise: «Abbiamo clienti che arrivano da San Martino, Portocannone, San Giacomo – asseriscono alcuni ambulanti - Qualcuno anche dalla Puglia o dall’Abruzzo. Essere qui è sempre un’emozione, è bello essere tornati». L’appuntamento del martedì è solo il primo passo verso un ritorno graduale alla normalità, seppure le mascherine ci accompagneranno in questo percorso anche nei prossimi giorni. C’è grande attesa, infatti, per la fiera che, il primo sabato di ogni mese, anima le vie del quartiere di Piazza del Papa fino al cimitero: «Speriamo di tornare presto anche lì», commentano dei clienti.