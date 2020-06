TERMOLI. Per certi versi era meglio il lockdown.

Non si poteva uscire di casa, così anche gli imbecilli e i soliti vandali, per forza di cose erano costretti alla clausura e per nostra fortuna senza causare danni a cose o a persone. Purtroppo il libera tutti ha rimesso in circolazione anche i balordi e i risultati delle loro bravate non sono tardati ad arrivare.

Ci segnala un residente a Colle Macchiuzzo, quello di cui sono stati capaci di fare in una di queste prime notti brave del post lockdown. Un nostro lettore ci scrive questo: «Prima consumazione di bottiglie di birra, scooter impennati ed auto sui giardini pubblici a forte velocità. Ora danneggiamento di strutture del comune (danneggiamento per il quale si procede d'ufficio). Ora basta. Colle macchiuzzo non è alla mercé di depravati locali e di altre contrade. Non vorrei arrivare a fare delle ronde nelle ore serali e notturne per difendere il nostro territorio». Ci dispiace dirlo ma per certa gente ci vorrebbero non solo 3 mesi di clausura ma una di durata quasi perpetua. Quei giochi erano nuovi e apposti da poco per la gioia dei bambini residenti in zona.