LARINO. A distanza di pochi giorni dal doppio evento di sabato scorso, si torna a parlare in pubblica piazza della proposta di centro Covid all’ospedale Vietri di Larino.

L’iniziativa e dei comitati facenti capo a Dilma Baldassarre e Andrea Di Paolo (Soa), Emilio Izzo (IN seno al problema) ed Enrica Sciullo (Il cittadino c’è). «L’aggregazione dei liberi cittadini per la difesa della sanità pubblica ha organizzato una conferenza stampa presso l'area esterna dell’ospedale Vietri di Larino inerente la presentazione ufficiale della grande manifestazione di protesta che si terrà a Campobasso presso il consiglio regionale del Molise il 23 giugno 2020».

I quattro alfieri, affiancati anche da un’altra esponente del comitato agnonese, Ivana Giaccio, hanno trattato vari tempi nel sit-in di questa mattina.

L’obiettivo è triplice: partire dal Centro Covid a Larino per chiedere la riapertura funzionali dei vari ospedali ridimensionati del Molise, per affermare il principio della sanità pubblica su quella privata e a tal scopo è stata inviata anche una mail dettagliata al commissario ad acta Angelo Giustini; chiedere “la testa” della classe dirigente politica regionale e promuovere la manifestazione di protesta del 23 giugno prossimo davanti al Consiglio regionale.

Termolionline ha seguito in diretta Facebook la conferenza stampa, dove sono state lanciate chiare invettive, ma anche presentate delle proposte.

I comitati hanno quantificato in 10 milioni di euro il costo di riattivazione dei vari reparti al Vietri, rilanciando così l’azione verso una offerta sanitaria più ampia nel basso Molise.

Per gli organizzatori, «il centro Covid, per consentire un futuro stabile al nosocomio e indispensabile a tutta la regione, è da mettere sotto tutoraggio dello Spallanzani, con la prospettiva di farlo diventare con accordi mirati coi vari Atenei un centro di ricerca o Irccs pubblico, in cui si possa effettuare la cura integrale di base medico-chirurgica e materno-infantile del paziente infettivo (o di ogni tipologia).

Per quello che riguarda la struttura, gli investimenti possono essere facilmente quantificati per le dotazioni tecnologiche e strumentali, mentre risibili sono i lavori edili, in una struttura concepita per Chirurgia, Medicina interna e specialità affini come Ortopedia, Oculistica, Ostetricia, Ginecologia, Pediatria, Nido e Riabilitazione. Da un primo calcolo estimativo potrebbero bastare circa 10 milioni di euro. Occorrono però per la gestione decisioni coraggiose e un riassetto della spesa sanitaria, che farà male a coloro che lucrano coi pazienti extra-regionali».