Lavori di riparazione della condotta, strada adiacente al depuratore interdetta fino a giovedì

TERMOLI. Proseguono i lavori di riparazione della condotta sottomarina del depuratore del Porto di Termoli e naturalmente occorre garantire la libera fruizione dell’area, per questo la Capitaneria di Porto di Termoli ha emesso una nuova ordinanza sui lavori di manutenzione straordinaria alla condotta primaria asservita al depuratore Porto Termoli.

Stavolta il divieto riguarda la strada adiacente il depuratore di Termoli per oggi e domani e a richiederla è stata l’Acea Molise spa, che ha richiesto di poter interdire il tratto di strada della diga foranea corrispondente all’accesso del depuratore del porto di Termoli, per il transito di automezzi operativi necessari all’intervento di pulizia e manutenzione.

Interdetta sia il passaggio pedonale che veicolare, nonché qualsiasi altra attività connessa.

La Società Crea Gestione Srl, dovrà provvedere ad interdire fisicamente l’area in oggetto, mediante l’apposizione di barriere e personale di guardia atte a segnalare il divieto di accesso a persone e mezzi.

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 il personale della Guardia Costiera, delle altre forze di polizia, dell’ordine o di emergenza che per compiti di istituto ovvero per necessità abbiano interesse ad accedere, oltre che il personale e mezzi navali della ditta esecutrice dei lavori. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare l’ordinanza.