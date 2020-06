Totaro e Notarangelo in missione dal Ministro Speranza per il centro Covid al Vietri

ROMA. Terminato nel pomeriggio di oggi l’incontro della delegazione di LeU del Molise al Ministero della Salute per discutere dell’Ospedale Vietri di Larino quale Centro di riferimento Regionale per il Covid-19 e malattie infettive.



Abbiamo incontrato il Ministro Roberto Speranza e ci siamo confrontati con la struttura del Ministero della Salute, trovando ampia convergenza sulle questioni poste. Particolare sensibilità ha mostrato l’on. Massimo Paulucci, capo della segreteria politica del Ministro, con il quale ci siamo lungamente confrontati sul progetto del Centro Covid-19 a Larino. Allo stato il progetto sul Vietri appare l’unica proposta concreta per il Molise per garantire l’effettività del diritto alla salute ed alla sanità pubblica di qualità per i suoi cittadini.



Esprimiamo perciò grossa soddisfazione per questa giornata di lavoro e di discussione al Ministero. Torniamo in Molise molto più fiduciosi e continueremo a lavorare per il Vietri, sicuri che il risultato è ormai a portata di mano.



Per LeU Molise



Il Segretario Regionale SINISTRA ITALIANA del Molise - Vincenzo Notarangelo



Il Segretario Regionale ARTICOLO 1 del Molise - Francesco Totaro