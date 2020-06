Tamponi Covid-19 su base volontaria ai docenti impegnati negli esami

TERMOLI. Regione Molise e Asrem in campo per garantire la massima sicurezza in questa fase delicata dell'emergenza epidemiologica da coronavirus in vista degli esami di maturità in programma dalla prossima settimana. E' vero che la curva dei contagi ormai è piegata strutturalmente verso il basso e spesso e volentieri la nostra regione registra contagi zero, ma è vietato abbassare la guardia.

Per questo, considerando gli esami in presenza (a cui i soggetti fragili possono partecipare a distanza, anche tra i docenti) la sanità molisana si è attrezzata affinché possano essere sottoposti a tampone Covid-19, ma su base volontaria, i docenti chiamati a questo impegno.

L'Asrem sta chiamando in queste ore i destinatari della possibilità, dagli elenchi forniti dall'ufficio scolastico di competenza. A Termoli, presso l'ospedale San Timoteo, l'appuntamento è fissato per le 10.30 di domani, venerdì 12 giugno.