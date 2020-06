In ripresa anche l’attività giudiziaria al Tribunale di Larino

LARINO. In ripresa anche l’attività giudiziaria.

Secondo le disposizioni del presidente del Tribunale di Larino, Michele Russo, a decorrere dall’8 giugno, cioè ieri, e fino al 31 luglio 2020 può prevedersi l’incremento della ripresa delle attività giudiziarie, prevedendo: la celebrazione di udienze penali “in presenza”, con opportuno scaglionamento orario dei procedimenti, selezione di quelli pronti per la discussione o che richiedono una limitata attività istruttoria ed esclusione dei procedimenti con un numero elevato di parti; l’estensione della modalità di celebrazione delle udienze civili nelle forme della trattazione scritta anche agli Uffici del Giudice di Pace, con deposito telematico sull’indirizzo di posta elettronica di tali Uffici delle memorie contenenti le istanze e conclusioni delle parti; celebrazione con modalità di videocollegamento da remoto delle udienze civili che non possono essere celebrate nelle forme della trattazione scritta; rinvio d’ufficio delle udienze civili che devono essere celebrate necessariamente “in presenza” e delle udienze penali che la cui celebrazione è incompatibile con lo scaglionamento orario e con il necessario rispetto delle cautele igienicosanitarie.

L’indisponibilità dello strumento della videoconferenza e la mancanza di pc o tablet da destinare ai testimoni e/o alle parti in funzione dell’osservanza del disposto di cui all’art. 146 bis, comma 3, disp. att. c. p. p. non consentono, di fatto, di utilizzare nelle udienze penali lo strumento del videocollegamento da remoto, il cui concreto funzionamento nelle udienze di convalida dell’arresto o del fermo e negli interrogatori di garanzia ha mostrato, oltretutto, evidenti limiti e plurime criticità di impiego incompatibili con un utilizzo esteso ad una pluralità, anche limitata, di processi da trattare nella stessa giornata.

L’incremento della ripresa delle attività giudiziarie renderà, certo, necessaria una maggiore presenza di personale in ufficio, che, tuttavia, sarà adeguatamente compensata dal parziale mantenimento delle attuali misure di restrizione dell’accesso agli Uffici giudiziari e dall’ulteriore proroga del rinvio d’ufficio nei limiti sopra specificati. Il contenimento dell’afflusso di soggetti esterni consentirà, perciò di gestire l’incremento dei depositi telematici conservando, sia pure in misura ancora inferiore rispetto al periodo precedente, il lavoro agile.

Infine, sempre in funzione del contrasto della diffusione del contagio, favorita in modo allarmante dalla circolazione attraverso i soggetti cosiddetti “asintomatici”, assai difficilmente controllabili a causa sia della scarsità di tamponi disponibili sia dalla modesta affidabilità dei test eseguiti su soggetti del tutto privi di sintomi, si rendono necessarie misure di particolare cautela dirette: ad acquisire, da coloro i quali – magistrati, dipendenti amministrativi, polizia giudiziaria, avvocati e altri professionisti, semplici utenti – intendono recarsi all’interno degli Uffici giudiziari informazioni sullo stato di salute nonché sui contatti non soltanto con persone contagiate ma anche con persone che abbiano avuto contatti con persone contagiate; a vietare l’ingresso a chi presenti sintomi febbrili significativi o abbia contatti con persone contagiate o con persone che abbiano avuto contatti con persone contagiate. Le disposizioni che seguono sono state concepite e predisposte con il metodo

partecipato, coinvolgendo i colleghi magistrati, l’avvocatura e il personale amministrativo, nonché d’intesa con il Presidente della Corte di Appello di Campobasso e con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, con i quali si è in contatto costante, e si applicano nel periodo compreso fra l’1 giugno 2020 e il 31 luglio 2020.