Il direttore marittimo De Carolis in visita di commiato alla Capitaneria di Porto

TERMOLI. In data odierna il Direttore Marittimo dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti, C.V.(CP) Donato De Carolis, nell’imminenza della cessione del Comando della Direzione Marittima, dal prossimo 20 giugno, ha visitato l’Ufficio di Termoli, incontrando le donne e gli uomini militari e civili della Capitaneria di Porto.



Nel corso della riunione con il personale l’alto Ufficiale ha “ringraziato di persona tutto il personale della Capitaneria per il ruolo strategico che riveste per l’intero territorio Molisano e delle Isole Tremiti, per il diuturno ed esemplare impegno profuso a favore della collettività, la continua e costante azione svolta a tutela degli interessi degli utenti e per le progettualità/percorsi di collaborazione con gli enti locali per lo sviluppo del territorio stesso in settori quali: la portualità, la pesca, l’ambiente e la Sicurezza intesa sia come Safety (Sicurezza della Navigazione) che come Security (Sicurezza contro le minacce da azioni ostili)”. Ha, altresì, preannunciato l’avvio di importanti lavori di ristrutturazione ad un edificio della Capitaneria, lavori che contribuiranno a garantire una maggiore efficienza degli Uffici e di conseguenza un miglior servizio da rendere ai cittadini/utenti.

In occasione della visita istituzionale a Termoli il comandante De Carolis ha incontrato il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, al quale ha espresso sentite parole di ringraziamento per la reciproca e proficua sinergica collaborazione istituzionale.