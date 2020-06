Oltre il centro-Covid, nell'incontro Florenzano-Giustini verbalizzato la lettera 'falsa' dei primari

CAMPOBASSO. Non ce ne siamo occupati direttamente, ma soltanto in via indiretta. Tuttavia, la vicenda dell’ultima sedicente lettera pseudo-firmata dai primari dell’ospedale Cardarelli, già discussa al centro di un incontro subito convocato dal direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano, finirà in Procura.

Sì, perché lo stesso manager dell’Azienda sanitaria regionale del Molise la considera apocrifa, un falso.

E’ emerso ufficialmente, e verbalizzato, ieri pomeriggio, nell’incontro tra Florenzano, il commissario ad acta Angelo Giustini, e alcuni medici.

Un confronto da cui emerso che le firme non sono state apposte nell’ultima missiva diffusa anche alla stampa, ma appartenevano a un documento precedente.

Intanto, l’occasione è stata anche utile per verificare le opzioni sul tavolo contenute nel decreto 34, cosiddetto decreto rilancio, che prevede l’opportunità di potenziare la rete ospedaliere per reparti di terapia intensiva e sub-intensiva.

Giustini e Florenzano hanno due idee differenti, la prima imperniata sul Centro-Covid a Larino, la seconda sulla rimodulazione del Cardarelli ed entrambe le proposte andranno al vaglio del Ministero della Salute, anche se poi andrà scelta una sola progettualità.

Florenzano ha garantito comunque supporto tecnico, come richiesto dalla struttura commissariale.