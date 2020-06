TERMOLI. Di segnalazioni circa la presenza di zecche, nonostante le diffuse disinfestazioni avvenute nelle ultime settimane, a partire dall'inizio della stagione primaverile, ce ne sono state diverse alla nostra redazione. Ora arriva anche la testimonianza sulla puntura subita, suo malgrado, da una bimba.

A renderlo noto è stata la madre, Y. «Mia figlia è stata morsa da una zecca al parco comunale di Termoli, il 25 maggio scorso, e inizialmente si presentava come un normale pizzico di zanzara, ma nei giorni seguenti è peggiorato. La nostra situazione è stata sottovalutata inizialmente, perché ufficialmente sembra che questo tipo di zecca, che porta la malattia di Lyme, non sia diffusa in Molise. Purtroppo non è così, e questo pizzico è solo uno dei sintomi della malattia, che porta con se conseguenze molto gravi. Chiunque avesse riportato in pizzico del genere è bene che si sottoponga quanto prima a controllo medico.