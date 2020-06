Acqua alla Puglia, quando tratta un tecnico e non il Consiglio regionale

CAMPOBASSO. I consiglieri regionali Facciolla, Fanelli, Iorio, Manzo e Primiani posero - e non da ieri - il problema, ed intimarono al Presidente Toma di “soprassedere perché la questione delle acque doveva essere discussa a Palazzo D'Aimmo, e non fuori”. Purtroppo, in Molise, la programmazione idrica, energetica e finanziaria è stata conferita ad un tecnico e le assise politiche vengono baipassate. Ed oggi la cons.

Romagnuolo può gridare a gran voce:«La nostra acqua non si tocca!».

Eppure è una vita che le acque molisane “viaggiano”. Due terzi del fiume Biferno corrono verso il Napoletano assieme al S. Bartolomeo; tutto il ramo destro dell’acquedotto serve il Beneventano e l’invaso di Occhito finisce in Capitanata. Ma la Puglia non è mai soddisfatta e, periodicamente, richiede quote dei contenuti residui dell’invaso del Liscione o dell’Occhìto. Eppure la regione del Presidente Emiliano gestisce il più grande acquedotto d’Europa (oltre 2.000 dipendenti, 10.000 tra operatori e lavoratori nell’indotto, 1.000 miliardi di fatturato). L’opera, che si diparte nell’Avellinese, ingabbia il fiume Sele con condotte che si snodano per 244 km. In Basilicata, un’altra condotta incanala l’invaso del Pertusillo portandone a casa i contenuti.

In totale, l’acquedotto è lungo quanto l’intera rete ferroviaria italiana (23.000 km) e distribuisce 20.000 lt/s; ma conta più di 100 anni e se li porta male: tubature-colabrodo, manutenzione assente, gallerie che crollano e gestione prossima all'inefficienza. Nel 1999, il Ministero del Tesoro (che ne era il proprietario) aveva deciso di cederlo all’Enel per 1.000 miliardi, il risanamento dei debiti (altri 500) ed investimenti per 5.700 miliardi in 4 anni. A questo punto la Regione Puglia si rivoltò perché non voleva perdere la disponibilità di un bene che, in periodo elettorale, permette di assumere centinaia di persone. Risultato, il Tesoro recedette dalle intenzioni originarie ed il Governo locale poté continuare ad assumere clienti con la scusa di

erogare acqua. Mario Missiroli, Direttore del "Corriere della sera" in altri tempi, definì l’acquedotto un’opera che “da quando esiste, ha dato più da mangiare che da bere “.



In Molise l’assessore al Sistema idrico integrato è Vincenzo Niro. Eppure Toma, si serve – riguardo all’acqua - dell’ing. Napoli, avendogli assegnato - a suo tempo - responsabilità politiche (assolute?) sugli usi idrici. Ma, se quest'ultima è molisana, la cessione è Importante soprattutto per i Pugliesi. Lasciando in diga i 50 milioni di mc., oggi prelevati dall'Occhito per rifornire la popolazione, le campagne appule avrebbero tutti gli anni a disposizione una dotazione maggiore, così da far fronte alle periodiche crisi idriche. I benefici per la Capitanata sarebbero soprattutto per l’agricoltura: lasciando in diga i 50 milioni di metri cubi che oggi Aqp preleva da Occhito per rifornire la popolazione, le campagne avrebbero tutti gli anni a disposizione una dotazione maggiore, così da far fronte alle periodiche crisi idriche. Al 9 giugno scorso la disponibilità dell’invaso era di

124.969.080 mc. ed il livello m/slm 184,78. Ma, esattamente un anno prima, la disponibilità aveva raggiunto 223.226.120 mc. ed il livello m/slm era stato 193,27. Il succitato ing. Napoli è Commissario dei due Consorzi molisani, ma è anomalo che Toma - anziché discutere il rilascio

d'acqua in Consiglio - abbia inviato a trattare, a suo tempo, un tecnico di sua fiducia. Fu così che, nel primo tavolo tecnico tra la 20^ Regione

e la Puglia si parlò del progetto che prevedeva la realizzazione di una condotta di 10 km, dalla diga del Liscione all’impianto di potabilizzazione di Finocchito, a due passi dalla diga di Occhito, proprio al limite dei territori.



L’invaso in questione oggi è mezzo vuoto, con una disponibilità di appena 50-60 milioni per l’agricoltura pugliese dal momento che la quota restante deve essere garantita per il potabile. Nella diga di Occhito a seguito delle ultime precipitazioni sono affluiti circa 5 milioni di mc. Non è molto, ma tale quantità ha almeno consentito di spostare più in alto la dotazione idrica per qualche settimana in più, tant’è che il Consorzio pugliese ha potuto anticipare al primo giugno l’inizio dell’erogazione. Ma, se queste sono le esigenze della regione finìtima, al Presidente Toma (che delega un tecnico in luogo dei suoi referenti politici) andrebbe sottolineato quel che segue: ma com'è che non ti preoccupi dei cittadini delle tante Comunità

molisane e delle tante famiglie di contadini dove l’acqua manca, reiteratamente, soprattutto d'estate; ma, periodicamente, anche durante il corso dell’anno?



Claudio de Luca