​Come investire nel bitcoin in modo oculato

TERMOLI. L’apprezzamento del bitcoin che si è verificato negli ultimi tempi è stato organico? Sono numerosi gli elementi tecnici che inducono a propendere per un’ipotesi di questo tipo: gli spot market, la domanda delle istituzioni e i volumi dei futures hanno contribuito ad accrescere la visibilità della moneta virtuale. La sensazione di molti esperti è che il bitcoin sia stato in grado di conquistare visibilità supplementare anche grazie al dimezzamento previsto per i prossimi giorni. In vista dell’halving, in effetti, si è assistito a un grande cambiamento della struttura di mercato della criptovaluta. Gli exchange di future governavano la struttura fino a poco tempo fa, mentre ora la spinta proviene dalle piattaforme di spot trading. Forse l’aiuto di una Bitcoin Trader Review può essere prezioso per orientarsi sul mercato.



Cosa accadrà nei prossimi mesi

È opinione piuttosto diffusa che i prezzi del bitcoin potranno essere spinti in alto per effetto della transizione da trade con leva molto elevata a spot trade caratterizzati da una maggiore organicità: ecco perché ci si attende anche un rally nelle sedute che verranno. Il rialzo dei prezzi appare come la conseguenza più probabile dell’halving, anche se a ben vedere tale previsione non è sostenuta dai precedenti storici.

I suggerimenti per acquistare bitcoin

L’analisi dei grafici settimanali lascia intuire l’esistenza di segnali rialzisti in previsione del dimezzamento delle ricompense per i miner. Non sarà facile superare le resistenze a quota 9.200 dollari, a quota 10.400 dollari e a quota 11.400 dollari. Tuttavia in un’ottica macro quella che si configura è una situazione di notevole interesse, e con la conquista da parte del bitcoin di nuove resistenze lo scenario si fa sempre più allettante. Coloro che adottano un approccio rialzista, per esempio, dovranno difendere il livello a 7.100 dollari.

Affrontare la volatilità

Un dato sembra fuori discussione, ed è quello che riguarda la volatilità del bitcoin: una caratteristica che si può sfruttare, tra l’altro, per tradare attraverso i contratti per derivati. Non si può escludere del tutto la probabilità di un ritracciamento destinato a verificarsi dopo il dimezzamento, anche perché non esistono unicamente i trader rialzisti. Un crollo al di sotto dei 5mila dollari della moneta virtuale resta una previsione molto coraggiosa, mentre è meno improbabile che ci sia un calo fino a 6mila dollari.

Un clima incandescente

L’atmosfera attorno al bitcoin è molto calda per effetto dei notevoli scostamenti di prezzo che si sono verificati durante le sedute più recenti. Le quotazioni della moneta virtuale continuano a essere contraddistinte da una volatilità molto elevata, e ciò ha finito per attirare la speculazione. Anche nei prossimi giorni il bitcoin sarà un asset importante per chi vuole cimentarsi nel trading online. Il suo valore ultimamente è aumentato da 7.700 dollari a 9.500, per poi scendere a 8.900. Resta da capire se tutto questo possa essere un fuoco di paglia o meno, dal momento che l’aumento del cross è stato davvero consistente.

Chi ci ha guadagnato

Visto che si è passati da meno di 4mila dollari a una media di 8mila dollari, i guadagni sono stati notevoli per coloro che avevano preso la saggia decisione di acquistare bitcoin nel momento in cui i prezzi non superavano i 4mila dollari e poi avevano tenuto in portafoglio la criptovaluta non lasciandosi attirare dalla frenesia di venderla. Ma un discorso simile può essere esteso anche a coloro che avevano scelto di investire nelle valute digitali tramite strumenti derivati. Chi ha acquistato contratti per derivati sul bitcoin ai tempi in cui i prezzi erano modesti ha messo in pratica una strategia di investimento molto oculata e redditizia.