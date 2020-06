Disposta la gara d'appalto per la gestione annuale dei servizi cimiteriali

TERMOLI. Torna di attualità un'altra nota problematica cittadina che a fasi alterne balza agli onori della cronaca per via della ormai periodica indisponibilità di spazi per le sepolture presso il cimitero comunale.

Ci riferiamo all'avvio della gara di appalto per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione ordinaria e custodia del cimitero, gestita ora dalla ditta Dr Multiservice di Guglionesi, che si occupa dei servizi cimiteriali di Termoli, ininterrottamente dal 01.03.2017.

A tal proposito, qualche polemica era sorta di recente quando il 30.04.2020, con il provvedimento n. 854 veniva disposta un'ulteriore proroga contrattuale a detta impresa, in attesa della conclusione dell’iter del noto progetto di finanza che prevede oltre alla riqualificazione del cimitero anche la realizzazione dell'ampliamento.

Evidentemente, le disposizioni derivanti dall'adozione della delibera di consiglio comunale n. 1 del 27.02.2020 circa l'opportunità di attivare la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della variante al Piano Regolatore Generale per il tratto di ampliamento del cimitero e l'impossibilità, quasi certa, di concludere l'iter di approvazione del progetto di finanza entro tempi brevi, hanno indotto il responsabile dei servizi cimiteriali ad avviare una nuova procedura di affidamento del servizio di gestione, manutenzione e custodia del cimitero comunale di Termoli.

Pur apprezzando tale iniziativa che stempera le polemiche sulle numerose proroghe contrattuali disposte in passato per i servizi cimiteriali, restano comunque perplessità circa la conclusione dell'iter della finanza di progetto che permetterebbe comunque oltre a una generale riqualificazione e manutenzione della struttura esistente anche l'ampliamento cimiteriale con la risoluzione dell'atavica mancanza di spazi per le sepolture che spesso hanno indotto il Comune ad adottare procedure di urgenza senza però mai conseguire l'obiettivo che tutti noi termolesi auspichiamo e cioè un cimitero dignitoso, moderno, funzionale e caratterizzato da sufficiente capienza per tutti i defunti di Termoli.