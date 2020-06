Parco comunale, l'amministrazione ha pubblicato un avviso esplorativo per la gestione del chiosco

TERMOLI. Dopo anni di chiusura, anche per le vicende amministrative che hanno caratterizzato l’ultimo decennio di gestione del parco Comunale, l’amministrazione Roberti intende riaffidare il chiosco che si trova nel parco di Termoli, nei pressi del teatro Verde.

A tal scopo è stato pubblicato oggi l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse all’affidamento temporaneo della struttura per l’attività di Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e del servizio di Pulizia delle aree di pertinenza presso il parco comunale “Girolamo La Penna”.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma trattasi semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità di essere invitati a presentare l'offerta. Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d'interesse non sono in alcun modo vincolanti per il Comune e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

L'amministrazione si riserva di non procedere all'espletamento della procedura. L'amministrazione si riserva altresì:

1. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;

2. di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risultasse congrua;

3. la facoltà di procedere al sorteggio di 5 operatori nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse sia maggiore di 5.

L’affidamento di cui sopra avverrà con l’applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La struttura di proprietà comunale è sita sulla particella 152 del foglio 22 ed è costituita in muratura portante e strutture tipo gazebo, chiuse in parte perimetralmente.

L’autorizzazione avrà la durata decorrente dalla data dell’affidamento fino al 31 dicembre 2020 e comunque fino alla conclusione della procedura in corso di affidamento del servizio di gestione del Parco Comunale. L’immobile è nella piena disponibilità del Comune e viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Il canone mensile, dovuto dall’affidatario, non può essere inferiore ad euro 100.

I soggetti interessati devono far pervenire dichiarazione di interesse entro le ore 12 di giovedì 18 giugno,presso l’ufficio Protocollo del Comune di Termoli, in busta chiusa e sigillata con raccomandata A/R o consegna a mano, oppure mediante Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.termoli.cb.it, avente oggetto “Manifestazione di interesse alla gestione del Chiosco-bar sito nel Parco Comunale G. La Penna di Termoli con annessa area pertinenziale”.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui il Comune di Termoli non assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non venisse recapitato in tempo utile. Si precisa che, per l’invio mediante posta, faranno fede la data e l’orario di arrivo all’ufficio protocollo del Comune e non quella del timbro postale di spedizione.