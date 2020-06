TERMOLI. Un vademecum per ricordare le regole basilari di contrasto alla diffusione del Covid-19.



L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Termoli, è del Rotary Club che già da qualche giorno sta distribuendo manifesti da affiggere nei luoghi più sensibili della città adriatica. Un “rafforzativo” rispetto alle campagne di sensibilizzazione già in corso.

Lavarsi spesso le mani, utilizzare la mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, distanziamento sociale e divieto di assembramento. Una iniziativa che segue il filone della prevenzione così come spiegato dal presidente del Rotary Club di Termoli Elisabetta Di Massa.

La mission del Rotary è da sempre servire al di sopra di ogni interesse personale, cento anni di storia che non si sono fermati neanche nel periodo emergenziale del Coronavirus. Dopo aver donato al Comune di Termoli carte prepagate per l’acquisto di beni di prima necessità, sono arrivati i manifesti anti Cocid-19 all’iniziativa ha collaborato anche l’Università del Molise con il professor Giancarlo Ripabelli. Attraverso seminari interregionali in videoconferenza è emersa l’esigenza di rafforzare l’informazione sul Covid-19. L’intento è creare un impatto motivazionale, il Rotary Club distribuirà il manifesto a tutte le associazioni che operano sul territorio e nel distretto rotariano di competenza.