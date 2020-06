Tutti a fare il bagno, revocato il divieto di balneazione sulle spiagge libere

TERMOLI. Come annunciato già sia ieri che due giorni fa, da oggi si torna a fare il bagno anche nei tratti di spiaggia libera.

E’ stata revocata l’ordinanza emessa dal sindaco Francesco Roberti il primo giugno scorso.

Con deliberazione di Giunta n. 131 del 04/06/2020 è stato adottato il Piano per la gestione delle attività balneari di spiaggia libera della Costa Molisana per la stagione balneare 2020: considerando che tale Piano prevede, tra l’altro: a) che il Comune deve assicurare il servizio di salvamento; b) che sugli accessi alle spiagge libere deve essere apposta idonea cartellonistica informativa e monitoria; atteso che con D.D. del Settore Demanio Marittimo n. 1078 del 10/06/2020 è stato aggiudicato il servizio di salvamento su tratti di spiagge libere per la stagione balneare 2020; si è provveduto al posizionamento della cartellonistica informativa e monitoria agli accessi delle spiagge libere.

Pertanto, sono venute meno le circostanze e le motivazioni che avevano supportato l’adozione della precedente Ordinanza n. 95 del 01/06/2020. La revoca, con decorrenza immediata, della precedente Ordinanza n. 95 del 01/06/2020 concernente il divieto di balneazione nelle spiagge libere del Comune di Termoli.