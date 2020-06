Terapia intensiva Covid free al Cardarelli

CAMPOBASSO. Una buona notizia quella che giunge dall'ospedale Cardarelli di Campobasso, per voce del direttore generale dell'Asrem, Oreste Florenzano. E' guarito l'ultimo paziente rimasto in Terapia intensiva. Ha ricevuto la verifica della guarigione col doppio tampone e quindi il reparto di Rianimazione è Covid Free. Il paziente resta comunque ricoverato per una patologia differente. Si tratta del 60enne residente a Portocannone.