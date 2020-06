Si aggrava con malattia rara, chiede visita d'invalidità e da ottobre nessuna risposta

TERMOLI. Una visita di invalidità, a causa di un aggravamento, di cui è stata fatta richiesta già dal mese di ottobre e complici, burocrazia, disguidi ed emergenza Covid-19, ancora langue.

E’ quanto denuncia un utente della sanità pubblica molisana, un cittadino termolese.

Sui problemi legati alle commissioni esaminatrici delle posizioni circa l’invalidità civile abbiamo parlato già altre volte, ma le vicissitudini personali di chi subisce già condizioni tutt’altro che ottimali di natura fisica si acuiscono con la mancata risposta del servizio sanitario regionale.

«Sono un cittadino di Termoli. Dal mese di ottobre 2019, ho fatto richiesta di visita (aggravamento invalidità) per la valutazione del mio stato di salute alla commissione Asrem competente.

Sono affetto da malattia cronica rara e altre patologie a esse associate. Questa situazione mi causa diversi disagi, ha causa di dolori forti, creandomi difficoltà anche sul posto di lavoro.

Purtroppo a causa delle mie patologie, devo essere sottoposto spesso a controlli periodici, queste situazioni mi sono costati anche dei provvedimenti disciplinari da parte della mia azienda, con un totale di 3 giorni di sospensione, con decurtazione naturalmente dello stipendio, nonostante io abbia giustificato le mie assenze con certificati di Ospedali pubblici. Tutto questo perché non ho ricevuto ancora nessuna tutela.

Dal mese di dicembre 2019 sto contattando Inps e Asrem per chiedere la situazione della mia pratica. Entrambi rispondono che non possono fare nulla, o non sanno come procedere, o si scaricano la responsabilità a vicenda. Più volte sono stato anche dal patronato, che ha inviato la mia pratica, perché alcuni addetti sia dell'Inps che dell'Asrem, mi hanno detto che dipendeva anche dal patronato, hanno raccontato storie, solo per farmi perdere tempo e farmi rinunciare a chiamare. Sicuramente come me ci sono centinaia di persone che attendono da parte di una commissione medica, una valutazione per l'invalidità.

Sembra però che la responsabilità primaria sia da attribuire alla Regione Molise e all’Asrem di Campobasso. Mi sono recato anche agli uffici del distretto di Termoli per chiedere informazioni, ma nessuno sa niente, la risposta è sempre la stessa... addirittura non è ancora stato nominato un segretario, non c'è un ufficio invalidi, una commissione medica...ma di tutta questa situazione, chi paga le conseguenze siamo noi malati.

Esasperato da questa situazione, ho deciso di scrivere queste righe e come ulteriore azione, farò un esposto alle autorità sia nei confronti della regione Molise che all'Asrem di Campobasso. Grazie per chi prova a dare una mano a noi malati».

Questo lo sfogo del nostro lettore, D. M., certamente giustificato nell’indignazione che prova.