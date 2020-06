VASTO. Presso Aqualand del Vasto oggi si è tenuto un incontro con il Presidente della Regione Marsilio, i rappresentanti della società che gestisce il parco, insieme al sindaco di Vasto Francesco Menna, accompagnato dagli assessori Della Penna, Forte e Marcello e la consigliera comunale Nicoletti.

Il presidente Marco Marsilio ha affermato: "I parchi sono strutture complesse da aprire nel rispetto della normativa Covid-19. Bisogna studiare i meccanismi di compatibilità, nella speranza che l'autorità sanitaria possano allentare alcune misure e possano permettere a chi apre una struttura del genere di essere in grado di sostenerne i costi. Siamo venuti qui per metterci a disposizione, certo tutto possiamo fare tranne contraddire la legge e le norme sugli assembramenti".

Dall' Aqualand fanno saperche che: "La Società Aqualand del Vasto s.r.l., all’esito dell’incontro odierno, ringrazia i rappresentanti delle istituzioni regionali e locali per l’impegno e la vicinanza spesi nel provare ad individuare un percorso solutivo, che permetta di rivedere la scelta aziendale di non aprire il Parco acquatico nella stagione 2020.

Erano presenti il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’assessore al Turismo Mauro Febbo, l’assessore all’ambiente Nicola Campitelli, i consiglieri regionali Manuele Marcovecchio, Sabrina Bocchino e Pietro Smargiassi, il Dirigente Regionale Germano De Santis, il Sindaco Francesco Menna, gli assessori comunali, Carlo Della Penna, Luigi Marcello e Giuseppe Forte ed alcuni consiglieri comunali di maggioranza e minoranza.

I responsabili aziendali, nel corso dell’incontro, hanno mostrato ai presenti, le attuali condizioni del Parco e le maggiori criticità nella riapertura, principalmente dovute al rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, con loro ampia condivisione.

Alla luce dell’incontro e del dialogo con le istituzioni, l’amministrazione del Parco si rende disponibile a monitorare l’andamento della normativa emergenziale in fase di nuova approvazione e, qualora questa consenta di superare le criticità illustrate, nel pieno rispetto dei primari beni della salute pubblica e di ogni singolo utente, rivaluterà senza indugio la propria decisione.

In tale prospettiva è stata salutata con estremo favore la proposta dell’assessore Febbo e unanimemente condivisa dai presenti, di far pervenire proposte e osservazioni agli uffici Regionali preposti, da tradurre in possibili proposte normative da portare all’attenzione del Governo nazionale, il tutto in auspicabili tempi rapidi per poter rispettare le potenzialità della stagione 2020."

“E’ positivo il fatto che la Regione Abruzzo nella persona del presidente Marsilio, degli assessori Febbo e Campitelli e i consiglieri regionali Bocchino, Marcovecchio e Smargiassi ha ritenuto di incontrare il Comune di Vasto e la società che gestisce gli impianti di Aqualand del Vasto per l'esatta conoscenza del problema.

Come sindaco – ha dichiarato Francesco Menna - non posso se non richiamare il provvedimento approvato dal Consiglio Comunale con l’auspicio che si superino gli ostacoli per arrivare alla riapertura del parco, che ha avuto sempre un ruolo di promozione del turismo nella nostra regione con un ritorno economico importante per l'economia anche di Vasto. Nessuno di noi si aspettava oggi la definizione di tutti i problemi che ci sono. Come Comune mi farò carico anche di sollecitare il governo nazionale. Nel ringraziare la Regione Abruzzo torno nuovamente a sollecitare tutti i rappresentanti istituzionali del territorio del governo nazionale affinché si superino le difficoltà ed Aqualand torni a svolgere quel ruolo di promozione fondamentale per la nostra Regione e il nostro territorio.”