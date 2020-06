Commercialisti molisani critici sul Click day: esprimiamo tutto il nostro disappunto

TERMOLI. Gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Molise esprimono tutto il loro disappunto in merito al Click Day odierno relativo al bando regionale per i contributi a fondo perduto a favore delle imprese/professionisti di minori dimensioni: è successo quanto già ipotizzato dai medesimi professionisti alcuni giorni fa: la piattaforma Mosem non è stata in grado di assorbire, in tempi ragionevoli, il rilevante flusso di domande presentato infatti sin dal primo minuto in cui era possibile inoltrare le domande il sistema Mosem risultava non raggiungibile rilasciando il seguente messaggio:

Centinaia di professionisti sono stati pertanto costretti a tentare innumerevoli volte e per intere ore l’invio delle pratiche riuscendo solo in tarda mattinata ad inoltrarle con la “consapevolezza” che probabilmente tutto questo lavoro non porterà, se non a pochi fortunati, al tanto pubblicizzato contributo a fondo perduto.