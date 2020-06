Corretta la cartellonistica per le spiagge libere, Roberti: adesso osserviamo le regole

TERMOLI. «Don't stop about battigia» e "Apposito rescue service", locuzioni maccheroniche che forse troppo frettolosamente erano state stampate nella cartellonistica indispensabile per mettere in regola le spiagge libere. Il tormentone social è durato 24 ore. Rapidi, infatti, i tempi per porre rimedio a una traduzione diciamo tutt'altro che letterale, come sottolinea lo stesso sindaco Francesco Roberti.

«Li abbiamo corretti tutti, chi ha il servizio cartellonistico si è messo a disposizione per ristamparli molto velicemente, in meno di 24 ore e sono stati già affissi. Adesso occorrerà vedere e sperare che tutti rispetteranno le regole iscritte nei manifesti, che è sicuramente l'aspetto più serio, correlato alla sicurezza».