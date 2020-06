Robusto (Fsp Polizia): revocate indennità esterne agli agenti del Commissariato

TERMOLI. Della recente operazione di Polizia “Drug indoor”, messa a segno dagli agenti del commissariato di Polizia di Termoli, c’è chi mette in evidenza altro.

E’ il segretario provinciale della Fsp Polizia, Vincenzo Robusto, a sottolineare come il personale verrebbe penalizzato.

Robusto scrive al questore Giancarlo Conticchio, dopo che, lo stesso, ha paventato la rimozione di una indennità economica al personale di Termoli.

Nella lettera, il segretario riporta il grande malumore dei colleghi, tutti over 50, che da sempre lavorano sotto organico in un territorio che presenta un tasso di criminalità maggiore del capoluogo, colleghi che nel periodo emergenza Covid-19 non si sono risparmiati e che non si aspettano di essere ringraziati perché sanno di aver fatto il loro dovere. ma, per gli uomini del commissariato di Termoli, che per molti aspetti è sempre stato considerato la cenerentola dai diversi questori che si sono succeduti, forse complice la distanza dal capoluogo che rende scarse le occasioni per far giungere lì i questori a rendersi conto all’occorrenza della situazione, la notizia della rimozione dell’indennità esterna, da sempre presente, è sembrata una sberla inattesa. L’arrivo del nuovo dirigente, a cui ha fatto seguito la recente e brillante operazione “Drug indoor”, doveva essere il tanto attesomomento per una svolta decisamente positiva ma, a quanto sembra finora, le aspettative non sembrano essere soddisfatte. Tanti sono gli interventi necessari a quel commissariato: ampliamento di alcuni uffici, incremento dell’organico, potenziamento del controllo del territorio, adeguare il front-office con il pubblico, protocolli d’intesa per la gestione degli incidenti, ma quello di cui il personale ha davvero bisogno, prima di ogni cosa,sono un dirigente e un questore che sappiano motivarli e sostenerli affinché possano, come sempre accaduto, continuare a mettercela tutta, per rendere un sempre più puntuale e proficuo servizio al cittadino».