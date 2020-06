TERMOLI. In vigore da ieri anche un’altra revoca molto attesa, quella dell’ordinanza che dal 25 maggio all’11 giugno aveva limitato alle 23 l’orario di apertura di bar e pub.

Ebbene, nella prima serata di movida – venerdì 12 giugno - non contingentata, benché limitata dal divieto di vendita da asporto di bevande in bottiglia, secondo gli stessi esercenti non c’è stato alcun problema, col rispetto rigoroso delle misure anti-Covid disciplinate dall’amministrazione comunale.

Una testimonianza resa dal titolare di uno dei locali ubicati nella parte finale del Corso nazionale, quella più frequentata dai giovani, Demetrio Luzzi.

Le foto testimoniano, scattate di mattina presto, «che rispettando le ordinanze emesse dall'amministrazione si può lavorare tranquilli e offrire un buon servizio. Ecco che rispettare le regole dettate dall'ordinanza per quanto riguarda il vetro e il tenere pulito ti ripaga! Speriamo continui così».

Bene è questo un buon indizio, ora aspettiamo repliche soprattutto questa sera che è sabato, come si dice chi ben comincia è a metà dell'opera.