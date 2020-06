Vietri, Carabinieri e attrezzature portate via: Puchetti ridimensiona la vicenda

LARINO. Il sindaco Puchetti ridimensiona la polemica relativa al paventato trafugamento di attrezzature, apparecchiature e strumentazioni che sarebbe avvenuta due giorni fa dal “Vietri” di Larino con relativo trasferimento del materiale al “San Timoteo” di Termoli. «Ero a Campobasso con Giustini per elaborare il progetto di fattibilità sul centro Covid e sono stato avvertito con stavano caricando delle attrezzature dall’Ospedale Vietri.

Per questa ragione ho chiamato i carabinieri per chiedere di andare a vedere cosa stesse accadendo. In seguito al sopralluogo sono stato notiziato dai militi sulla mia richiesta di intervento e mi hanno informato che è stata prelevata solo una “cappa a flusso laminare”, null’altro». «Queste sono polemiche sterili che non servono a nulla - continua il primo cittadino di Larino - ora il mio obiettivo è di portare a compimento il progetto di fattibilità sul Covid Hospital a pochi giorni dalla scadenza del termine per l’invio al Ministero della Salute».