CAMPOMARINO. «Sono stati mesi di grande incertezza economica e sociale, oggi tutti noi stiamo provando a tornare alla normalità, con la speranza che questo virus non torni a colpire. Il 15 giugno partirà il servizio di pulizia spiagge libere nel tratto compreso tra il Villaggio Diomedea e il Porticciolo e un fronte di 60 metri in asse con il ponte di Rio Salso», lo annuncia l'assessore all'Ambiente del Comune di Campomarino, Antonio Saburro.

«In settimana partiranno i lavori della messa in sicurezza dei tratti di pineta litoranea prospicenti le sedi viarie pubbliche in zona Campomarino Lido (lo scorso anno le lavorazioni non sono state completamente ultimate).

In settimana inizierà la pulizia dell'area comunale denominata “Bosco Fantine” al fine di poter organizzare manifestazioni e giornate di studio improntate sugli habitat e la conservazione degli ecosistemi ivi presenti.

In data odiena è stato riaperto anche l'ecopunto Comunale (chiuso da quasi 3 mesi causa emergenza Covid) che osserverà i seguenti orari : Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e martedì e sabato dalle 15:00 alle 18:00.

In questi giorni la ditta Giuliani Environment, in collaborazione con la ditta ecocontrolgsm, sta completando il posizionamento di tutti i punti per il conferimento dei rifiuti nelle ecoisole a Lido, ed attualmente sono già funzionanti 5 punti su 9 situati nelle seguenti vie : Vanoni (zona Lido Ritz), Piazza Aldo Moro, Crispi, Kennedy e F.lli Cervi. Insomma., prove di ritorno alla normalità. Buon fine settimana».