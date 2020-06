​Disagi per asfalto provvisorio in Corso Umberto I: «Bitumazione a fine giugno» Copyright: Termolionline.it

​Disagi per asfalto provvisorio in Corso Umberto I: «Bitumazione a fine giugno» Copyright: Termolionline.it

​Disagi per asfalto provvisorio in Corso Umberto I: «Bitumazione a fine giugno» Copyright: Termolionline.it

​Disagi per asfalto provvisorio in Corso Umberto I: «Bitumazione a fine giugno» Copyright: Termolionline.it

​Disagi per asfalto provvisorio in Corso Umberto I: «Bitumazione a fine giugno» Copyright: Termolionline.it

​Disagi per asfalto provvisorio in Corso Umberto I: «Bitumazione a fine giugno» Copyright: Termolionline.it

​Disagi per asfalto provvisorio in Corso Umberto I: «Bitumazione a fine giugno» Copyright: Termolionline.it

​Disagi per asfalto provvisorio in Corso Umberto I: «Bitumazione a fine giugno» Copyright: Termolionline.it

​Disagi per asfalto provvisorio in Corso Umberto I: «Bitumazione a fine giugno» Copyright: Termolionline.it

​Disagi per asfalto provvisorio in Corso Umberto I: «Bitumazione a fine giugno» Copyright: Termolionline.it

​Disagi per asfalto provvisorio in Corso Umberto I: «Bitumazione a fine giugno» Copyright: Termolionline.it

​Disagi per asfalto provvisorio in Corso Umberto I: «Bitumazione a fine giugno» Copyright: Termolionline.it

​Disagi per asfalto provvisorio in Corso Umberto I: «Bitumazione a fine giugno» Copyright: Termolionline.it

​Disagi per asfalto provvisorio in Corso Umberto I: «Bitumazione a fine giugno» Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Disagi per asfalto provvisorio in Corso Umberto: «Bitumazione a fine giugno»

Il centro di Termoli, come anche il quartiere di Rio Vivo, è interessato dai lavori di metanizzazione che, da qualche settimana a questa parte, sono ben visibili a causa delle chiusure di arterie importanti per lo smaltimento del traffico veicolare. Una delle ultime zone a chiudere il cantiere è Corso Umberto, via di collegamento tra la stazione ferroviaria e Corso Nazionale, a lungo al centro di un acceso dibattito politico a causa della sua chiusura durante la scorsa amministrazione: qui, da qualche giorno, il personale impiegato nei lavori di metanizzazione ha concluso le operazioni, spostandosi su Corso Mario Milano.

In seguito alla chiusura del cantiere, si è provveduto a ricoprire le zone sottoposte a scavi con un manto provvisorio, che permettesse il ripristino del traffico veicolare e pedonale. La copertura è ben visibile e sta creando alcuni disagi sia alle auto che ai pedoni a causa di alcuni avvallamenti creatisi in concomitanza dell’asfalto originario. A questo si aggiungono anche alcune insidie stradali, principalmente buche, in cui si è imbattuto più di un pedone.

La copertura, come detto, è solo provvisoria, come ha confermato il dirigente dei lavori pubblici del Comune di Termoli Gianfranco Bove, in una recente telefonata con TermoliOnLine: «Entro la fine di giugno saranno rifatti tutti gli asfalti. Su esplicita richiesta dell’amministrazione ripristineranno anche gli asfalti a Rio Vivo». Accanto alla bitumazione di questi due tratti stradali se ne aggiungeranno anche altri nei prossimi mesi: «Gli altri asfalti centrali, compreso Corso Mario Milano, saranno ripristinati a settembre», ha concluso Bove.