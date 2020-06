TERMOLI. Nuova sortita sul lungomare Nord di Termoli, in questa specie di ping-pong che caratterizzerà la nostra estate da cronisti, poiché amiamo il territorio nel suo complesso.

Sulle norme di sicurezza anti-Covid abbiamo parlato col titolare del lido “La Vela”, Pietro D’Andrea, come presidente dell’associazione di categoria “Donne da Mare - Base Balneare".

Nell’intervista, l’operatore balneare e riferimento della categoria chiarisce tanti aspetti dalle misure da rispettare per stare in regola, i prezzi, di come ci si deve comportare nei lidi e anche delle spiagge libere.