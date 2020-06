TERMOLI. Defibrillatore obbligatorio in spiaggia, nella postazione di salvataggio, a partire da quest'anno. La conferma arriva dal presidente del Sib (Sindacato italiano balneari) del Molise Domenico Venditti che, due giorni fa, ha curato una giornata formativa a sostegno dei gestori dei lidi in collaborazione con la società di Pescara "Lifeguard". «Abbiamo appena acquistato la strumentazione investendo in sicurezza nonostante le tante difficoltà di questo avvio di stagione balneare – riporta l’Ansa Molise - con i defibrillatori appena installati, ho pensato all'importanza di utilizzarlo in modo corretto e, per tale motivo, oggi ho voluto organizzare una giornata a sostegno dei balneari e bagnini dei lidi interessati.

Sono quindici i balneari che hanno aderito all'iniziativa ritrovandosi presso lo stabilimento Lampara per effettuare la lunga lezione. Abbiamo voluto farlo perché ci teniamo alla sicurezza e alla salvaguardia della vita umana che, per tutti noi, è al primo posto con un investimento sia economico che di tempo nella formazione». Intanto, iniziano a giungere le prenotazioni per lo più di residenti di Termoli e di famiglie delle aree interne non solo del Molise ma anche delle regioni limitrofe. «Nel fine settimana stiamo lavorando anche con i giornalieri - ha concluso Venditti - anche del beneventano».