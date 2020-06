Covid-19: sanità pubblica e privata, sembrano gemelle... eppur così diverse

TERMOLI. Sono due gemelle. Hanno lo stesso cognome Sanità. E per nome, una si chiama Pubblica e l’altra Privata. Vestono in maniera identica: grandi camici bianchi e zoccoli di legno ai piedi di memoria contadina. Utilizzano gli stessi strumenti per operazioni elementari (misurazione della pressione, dei battiti del cuore etc..) Hanno letti regolabili più o meno uguali. Ed anchei loro assistiti in apparenza sembrano uguali. Entrambe (le gemelle) hanno fatto il famoso giuramento di Ippocrate, un grande medico dell’antica Grecia.

Ma come si dice l’apparenza inganna. Le due gemelle, esteticamente sono eguali, ma il loro carattere, il loro modo di comportarsi sono completamente differenti. Una diversità riconducibile al loro modo di pensare, alla loro identità profonde che sono in netta opposizione.

La Privata ha nella locuzione nomen omen, la sua filosofia, il suo destino la sua ragion d’essere. Cioè per il semplice fatto di chiamarsi e di essere Privata, essa persegue proprio il motto latino pecunia non olet cioè i soldi non hanno odore. In altre parole non ha importanza come li fai. Fosse anche sulla pelle delle persone.

In questa ottica ad esempio, pur facendo interventi di routine (tagliare un appendice infiammata, tappare un’erniainguinale…) tende a selezionare quegli interventi più lucrosi ad alto valore aggiunto cioè, come dicono a Roma, dove c’è grasso che cola. Insomma il conto economico deve avere l’utile il più alto possibile.

E la selezione della clientela è automatica: quelli che pagano direttamente e profumatamente. Senza però disdegnare le convenzioni dove lo Stato paga, per lo stesso intervento, alla Sanità privata più di quanto costerebbe direttamente alla sua figliola sanità pubblica. Misteri della burocrazia Circuiti viziosi delle menti di manager delle istituzioni. Diciamo che più di tanto non siamo in grado di addentrarci

2. La Pubblica invece, in quanto tale, è proprietà di tutti. E tutto o quasi è gratuito. Hai un incidente stradale, un attacco di panico, un forte dolore al cuorecorri dalla Sanità Pubblica (al pronto soccorso). E lei come una mamma ti accoglie. Accoglie tutti ed a tutte le ore. Beh certo, ci sono le priorità: cartellino rosso, giallo. Ed a volte l’attesa è snervante come tutte le attese (perfino quella al semaforo rosso).

Hai un intervento programmato ( a volte con tempi lunghi) La data viene rispettata. La conferma viene data con preavviso. In maniera che il paziente (nonostante il suo nome) non sia soggetto a cambiamentiirritabili e perdere la pazienza. Insomma della sanità pubblica ti puoi fidare e non paghi nulla (o quasi).

3. Tsunami Coronavirus

Anche di fronte allo tsunami Coronavirus il comportamento delle due gemelle è stato nettamente diverso, anche ci sono state delle eccezioni.

E’ noto che il vero carattere delle persone emerge nelle situazioni avverse. Questo accade anche per i gruppi, le associazioni, le aziende che sono pur sempre fatte di persone. Ed ovviamente viene fuori (il carattere) anche per le due gemelle Sanità.

La pubblica ha dato il massimo ed è sotto gli occhi di tutti. Nessuno risparmio di energie. Medici, infermieri e operatori sanitari si sono impegnati con continuità: senza guardare i turni,prodigandosi fino all’estremo delle forze.

La Privata non può che comportarsi in allineamento al suo Dna. Che poggia sul guadagno. E anche di fronte alla tragedia, non mi sembra che sia stata del tutto generosanei riguardi della sua sorella gemella.

Insomma la coerenza è tutto nella vita. Se perseguo l’utile non possomica fornire i miei medici e le mie attrezzature, se non con le dovute convenzioni elaborate ad hoc.

Anche se perfino dal mondo della modasono giunti degli aiuti. I coniugi Ferragni Fendez hanno fattouna donazione iniziale di 100.000 euro e hanno promosso una colletta chein 5 ore è giunta alla cifra di altre 800.000 euro.

E Armani ha deciso di donare un milione e 250 mila euro agli ospedali Luigi Sacco, San Raffaele e Istituto dei Tumori di Milano, Spallanzani di Roma ed a support dell’attività della Protezione Civile per l’emergenza Coronavirus.

INVITO. Premesso quanto, noi a Termolie nel Molise permettiamo che la gemella avida divori un po’ alla volta la gemella generosa e spadroneggi liberamente su tutto il territorio della regione?

Cari Termolesi e molisani uniamoci a quelli della Molisanità prima che tutto questo possa accadere. Prevenire è meglio che piangere dopo.

Luigi De Gregorio