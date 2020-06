TERMOLI. Il Correttore nazionale delle Misericordia d'Italia Franco Agostinelli ha condiviso coi Governatori e Correttori, coi Confratelli e con le Consorelle la riflessione su quanto avvenuto nell'ultimo mese di maggio.

«Carissimi amici e fratelli,

mi auguro che questa mia vi trovi tutti in ottima forma e salute e soprattutto animati da quello Spirito perenne che sostiene il vostro impegno e dà senso alla vostra generosità. Abbiamo concluso da poco il mese di maggio, che abbiamo voluto dedicare a Maria Santissima on il Rosario teletrasmesso da quattro Santuari d’Italia, con la preghiera del Regina Coeli con cui abbiamo concluso il tempo pasquale e con l’affidamento alla Madonna di tutte le Confraternite di Misericordia presso il Santuario di Montenero. Un tempo dedicato alla preghiera, ma che vorremmo potesse continuare nelle forme e nelle modalità più consone alle nostre possibilità e situazioni.

La preghiera per ogni cristiano non è un optional occasionale, ma una necessità per mantenere il nostro rapporto con Dio e conservare lo Spirito che ci fa davvero credenti. Chi non prega, rischia la Fede e finisce inesorabilmente nelle spire della secolarizzazione e dell’indifferenza. E quando diciamo preghiera non intendiamo quel ripetere meccanico di formule imparate a memoria; intendiamo il dialogo con Dio, forse fatto di poche parole, un saluto pieno di amore e confidenza, un momento anche breve per ritrovare noi stessi e riprendere il cammino di ogni giorno per fare della nostra stessa vita una preghiera, come esorta San Paolo :”Tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù” (Col. 3,17).

Nel ritmo frenetico delle nostre giornate, cerchiamo di trovare il tempo per fermarci, almeno un poco, per fare “memoria” di chi siamo, di dove veniamo, del senso del nostro vivere. La preghiera allora non dovrà essere un diversivo per gente fragile, ma prerogativa di persone forti, che sanno guardare in faccia la vita con coraggio, capaci di scegliere e di restare fermi nelle proprie convinzioni.

Cari fratelli, vi scrivo questo perché non vorremmo che la preghiera restasse legata ad un momento, ad un periodo, ad una iniziativa comune, da deporre poi in un cassetto perché non possiamo sprecare tempo quando abbiamo da attendere a cose più importanti. Le sirene delle ambulanze continueranno a suonare, segno di una presenza pronta e generosa nel soccorrere chi ha bisogno, in ogni momento e circostanza; ma vi auguro che continui a risuonare nella vostra mente e nel vostro cuore anche il suono silenzioso e armonioso della preghiera. I nostri antichi ci hanno lasciato la testimonianza di un affidamento, immediato e breve, al Signore ogni volta che si accingevano a partire per qualche soccorso e per ringraziare a lavoro compiuto.

Che la preghiera allora vi accompagni; che continui come scelta personale ed anche nei momenti specifici nella vita della nostre Misericordie.

Vi ringrazio se vorrete accogliere questo invito, fatto senza pretese; vi saluto con la fraternità di sempre e che Iddio vi renda merito.