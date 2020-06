In vigore da lunedì 15 giugno l'orario estivo del trasporto urbano a Termoli

TERMOLI. In attesa di conoscere l'esito del project financing del trasporto locale, la Gtm da domani, 15 giugno, e fino al 14 settembre, osserva l'orario estivo per quanto attiene le corse urbane a Termoli. Collegamenti anche verso il litorale Nord fino a tarda sera e più in generale la possibilità di rientrare nelle periferie fino alle 22, non più all'ora di cena obbligatoriamente. Ovviamente tutto il trasporto locale osserverà le norme anti-Covid.