Non solo Bandiera Blu, a 3 località molisane doppia Vela di Legambiente e Touring club

TERMOLI. Se ne parla poco, ma per più di qualcuno la vera cartina di tornasole dell'accoglienza turistica non è la Bandiera Blu, bensì la Guida Blu di Legambiente, che assegna da una a cinque vele alle località rivierasche.

Ben tre su 4 le località del Molise premiate con una doppia vela nel 2020. Se per Campomarino è una conferma gradita dopo l'ottavo vessillo consecutivo attribuito dalla Fee, Termoli l'affianca alla costante assegnazione della Bandiera Verde, quella firmata dai pediatri per le spiagge a misura di bambino.

Le Vele di Legambiente e Touring Club (ex Guida Blu) sono assegnate sulla base di una serie di requisiti che includono la qualità delle acque e la pulizia delle spiagge, lo stato di conservazione dei territori e del paesaggio, l’accoglienza e la sostenibilità turistica, i servizi per i disabili, la presenza di luoghi culturali e di attività subacquee e tante altre parametri a tutela dell’ambiente e dei territori. Per l’estate 2020 le Vele di Legambiente fanno parte della nuova guida Vacanze Italiane (prende il posto della Guida Blu) che, oltre alle spiagge che hanno ottenuto i riconoscimenti, segnala più di 200 proposte di viaggio per scoprire tante mete in giro per l’Italia.



L’altra novità di quest’anno è che nella guida, oltre a segnalare le spiagge e i tratti di mare con 5 e 4 vele, sono presenti tutte le località che hanno ottenuto 3 vele, 2 vele e anche 1 vela.