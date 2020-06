Via Udine e dintorni cambiano volto, ma ci vuole rispetto e manutenzione

TERMOLI. Il comitato di via Udine tra luci e ombre. Luci per il quartiere che sta cambiando volto, ha cambiato volto, e ombre per il comportamento di chi non ha rispetto delle battaglie portate a compimento. «Sapete, è con una puntina di orgoglio che noi del Comitato di Via Udine e dintorni osserviamo come sia cambiato il volto del nostro quartiere, dal febbraio 2019 (quando sono stati avviati i lavori) ad oggi.

Forse più di qualcuno avrà dimenticato quale fosse lo stato della viabilità ed il degrado che questo determinava, al quale ci eravamo quasi assuefatti. Ma è stato proprio per reagire a quel degrado che è nato il Comitato di Via Udine e dintorni, perché ci sembrava assurdo che ci fosse un enorme divario in termini di servizi tra quartiere e quartiere della medesima città. E crediamo, senza falsa modestia, di aver “pesato” significativamente nel coinvolgimento di alcuni amministratori della passata amministrazione nel credere alla fattibilità di realizzare un intervento pubblico che, pensiamo, abbia cambiato (senz’altro in meglio) il volto del quartiere e non solo, dopo una quarantina di anni durante i quali è aumentato il numero di fabbricati e di persone residenti ma in assenza di interventi di manutenzione per mano pubblica.

Nell’intervento di messa in sicurezza sono stati effettuati lavori straordinari per sistemare il manto stradale ormai inesistente, i marciapiedi, i sistemi di raccolta dell'acqua piovana e la segnaletica. Non ha senso intraprendere operazioni del genere se poi non si pensa anche alla successiva manutenzione e se i cittadini non iniziano a percepire gli spazi urbani come una prosecuzione della propria casa, avendone cura e rispetto alla stessa maniera.

Vorremmo poi che gli amici animalisti, che sono tanto sensibili nei confronti dei quadrupedi che hanno in casa, si mostrassero altrettanto sensibili e rispettosi nei confronti delle persone che non gradiscono vedere ogni minimo spazio verde pieno di escrementi animali che, peraltro, la legge imporrebbe di raccogliere.

A questo proposito si può tranquillamente fare riferimento alla nuova rotonda di Via Udine, che giovedì 11 giugno è stata sistemata con la messa a dimora di tre piante ornamentali e con la sistemazione del fondo e dopo solo un paio d’ore già era stata “presa d’assalto” dai proprietari di cani precedentemente abituati a farvi “tappa”.

Sembra ci sia la diffusa convinzione che agli animali sia concesso di fare tutto quello che vogliono perché “è nella loro natura”, ma non è esattamente così. I cani vanno condotti al guinzaglio e quindi

“direzionati” in modo da evitare di nuocere ad altre persone e soprattutto in modo che i prodotti del loro intestino non costringano noi “umani” a vivere in una latrina a cielo aperto. Perché questo non è nella nostra natura, con tutto il rispetto per la loro.

Anche recentemente abbiamo raccolto molti rifiuti nelle aiuole e per terra anche su via Venezia e su Via Udine primo tratto dove il marciapiede dissestato lascia spazio alla crescita di erbacce.

Vorremmo che venisse meno la convinzione che “tanto ci sarà l’addetto che pulisce” per continuare a sporcare senza ritegno e contro quello che dovrebbe essere solo senso civico, oltre che buonsenso.

Vogliamo fare appello a tutti affinché certe cattive abitudini cessino di esistere, e per ottenere certi risultati sarà necessario mettersi in gioco e dare l'esempio, richiamando alla ragionevolezza i“trasgressori” che ciascuno di noi si trovi a cogliere in fallo. Più persone saranno a vigilare sul quartiere e sui comportamenti discutibili della gente, più sarà alta la percentuale di probabilità di riuscire a cambiare la mentalità dell’accettazione del degrado. Anche perché, ricordatelo, senza manutenzione e rispetto il ritorno del degrado è dietro l’angolo».