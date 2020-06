CAMPOBASSO. Lavori al via poco prima delle 10 in Consiglio regionale a Palazzo D'Aimmo sulle mozioni pro Vietri centro Covid. Il presidente Micone ha introdotto l'ordine del giorno, integrato da alcune comunicazioni. Prima di partire con l'illustrazione delle mozioni, il Governatore Toma ha reso noto che poche ore prima il commissario ad acta Giustini ha inviato una richiesta di atto programmatorio al Consiglio regionale, che comunque non sarà discusso oggi.

Le mozioni sono illustrate da Facciolla e Greco, col primo che ne ha chiesto la riunificazione in un solo atto.

Intanto, all'esterno dell'edificio istituzionale, il Forum Molisano per la difesa della sanità pubblica ha organizzato un presidio, allo scopo di incontrare Micone in delegazione.

«Il Consiglio segue le mobilitazioni degli ultimi giorni di Comitati, Associazioni, Sindaci e Cittadini, volte ad ottenere anche in Molise il diritto Costituzionale alle cure da una Sanità Pubblica di qualità». Il Forum invitava i cittadini a partecipare numerosi al Presidio.