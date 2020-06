Immuni, da oggi l'App è finalmente attiva in tutta Italia

TERMOLI. L'applicazione per il tracciamento dei contagi da Covid-19, Immuni, è finalmente attiva in tutta Italia da oggi. Un passo importante, che potrebbe divenire anche fondamentale, se gli italiani scaricheranno l'applicazione e creeranno quel sistema di difesa che va ben oltre la semplice segnalazione di un positivo da Coronavirus. L'app Immuni degli sviluppatori italiani Bendign Spoons è nelle cronache da mesi, da quando la startup italiana ha avuto il consenso da parte del Governo di creare l'applicazione di tracciamento dei positivi da COVID-19 per la ripresa delle attività in Fase 2 e poi anche Fase 3. Una fase di test era partita lo scorso 8 giugno in 4 regioni d'Italia (con il successo di aver segnalato già 3 positivi) mentre da oggi, 15 giugno, l'applicazione sarà attiva in tutte le Regioni in modo completo. Fonte https://www.hwupgrade.it/